Mesaza 'de Olivos': Fabiola Yáñez la pasó mal con las preguntas de Mirtha Legrand

La exprimera dama Fabiola Yáñez estuvo este sábado como invitada en el programa nocturno de Mirtha Legrand, y las preguntas de la conductora sobre la tristemente recordada "fiesta de Olivos" ocuparon un importante segmento del programa, en el que Yáñez, literalmente, no sabía cómo "explicar" aquellas penosas imágenes de días aciagos para los argentinos en pandemia.

También el periodista Robertito Funes, otro de los invitados, se sumó a los cuestionamiento a Fabiola, y el momento fue tenso, hasta que la expareja de Alberto Fernández repitió que "pedía perdón a todos los argentinos" por aquella situación "que yo no organicé". En ese cuadro, el periodista Claudio Savoia y la exmodelo y empresaria Mariana Arias agregaban también sus preguntas a Yáñez, que en algunos segundos, como en la foto que mostramos, cerró sus ojos desbordada por el interrogatorio.

“Una megafiesta, o una fiesta de cumpleaños, como vos quieras, pero ahí te tomó antipatía la gente, por eso cuando vos declaras está la otra parte, la gente que te dicen: '¿Para qué se queja si hizo una fiesta en pandemia?’”, le dijo Funes, mientras Mirtha, con su habitual estilo que puede ser afable o filoso en una misma frase agregaba, "el presidente la acusó a ella...”.

"Agradezco que traigan este tema" ensayó Yáñez, "por que cada vez que me han preguntado por este tema no me voy a cansar jamás, nunca, de pedirle disculpas a todos los argentinos, sé que no se debió hacer, no fue ni un brindis que organizó ‘mi querida Fabiola’, no fue una fiesta. Yo no fui la persona que dijo no estuve presente y después apareció en una foto”, agregó apuntando al exmandatario.

“Pero yo vi fotos con copas en la mano. Con una copa en la mano se supone que estás brindando...”, siguió Mirtha. "No, fue una cena. Esa gente que estaba ahí, la mitad de la gente trabajaba y tenía permiso de entrada y salida”, dijo entonces Yáñez. mientras Robertito añadía “pero los que estaban en la comida, ¿todos eran personal esencial? No es para atacarte, es para saber”.

Entonces Fabiola intentó justificarse diciendo: “Ese día hubo una actividad... (en Olivos) y algunas de esas personas se quedaron”.

“¿Pero todos estos eran personal esencial?”, volvieron a preguntarle, y la ex exprimera dama solo atinó a repetir disculpas y agregar "eso no debió haberse hecho”. Para cerrar apuntando nuevamente a su expareja: "ell presidente fue el que primero dijo 'yo no estuve presente', y después dijo ‘mi querida Fabiola hizo tal cosa’. Yo sé que lo que yo hice estaba mal, por eso siempre he pedido disculpas...”.

