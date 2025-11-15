Alberto Fernández contó en X que "España extinguió el permiso de residencia de Fabiola Yáñez"

En su cuenta de redes, y en un nuevo capítulo de la disputa que mantiene con su expareja Fabiola Yáñez, el expresidente Alberto Fernández contó este sábado 15 de noviembre en su cuenta de X que "el Ministerio de Migraciones de España revocó la autorización de residencia" de Yáñez, tras un reclamo del exmandatario argumentando “irregularidades” en el otorgamiento original de ese permiso.

“Durante más de un año reclamé como padre ante las autoridades del Reino de España”, sostuvo Fernández en su posteo, y agregó que la Dirección de Migraciones de ese país “acaba de extinguir, por irregularidades, una residencia que aquí se presentaba como ‘perfectamente concedida’”.

“España me escuchó, revisó la documentación y extinguió la autorización otorgada. Los hechos son claros. BASTA DE MENTIRAS”, enfatizó Fernández, usando justamente esas letras mayúsculas para la frase final.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El expresidente anexó a su mensaje un documento del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, que reproducimos a continuación:

El documento que publicó Alberto Fernández sobre la "extinción" de la residencia en España de Fabiola Yáñez.

El enfrentamiento judicial entre Alberto Fernández y Fabiola Yáñez

Fabiola Yáñez regresó en octubre al país con su hijo Francisco, y en ese momento Alberto Fernández se refirió al tema, señalando que su expareja había vuelto "porque estaba reteniendo ilegalmente a nuestro hijo” en el país europeo.

La situación se enmarcó en la disputa legal que el expresidente mantiene con Yáñez, luego que esta denunciara golpes y maltrato durante su convivencia, un tema que los enfrenta en estos momentos en la Justicia.

Sobre esas denuncias, Fernández dijo hace unos días, en una nota en un canal de streaming, que sufrió un "proceso de cancelación y acusaciones mediáticas que no merecía”, y sobre las denuncias por violencia de género ratificó "jamás golpeé a Fabiola":

HB