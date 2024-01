Los estadounidenses gastaron 11 mil millones de dólares en artículos de supervivencia solo el año pasado, de abril de 2022 a abril de 2023. En ese marco, los ricos han gastado cada vez más cientos de millones en asegurarse complejos subterráneos, islas privadas y búnkeres para sobrevivir al “fin del mundo”, con especial atención a Nueva Zelanda.

De acuerdo a encuestas realizadas por Finder, alrededor de un tercio de los estadounidenses se preparan para una nueva pandemia, una crisis nuclear o las consecuencias del calentamiento global. Los ciudadanos comunes gastaron la asombrosa cantidad de 11 mil millones de dólares en artículos de supervivencia sólo de abril de 2022 a abril de 2023. Los adultos más jóvenes son quienes protagonizan este comportamiento, destacándose la generación nacida después de 1997.

Sin embargo, por la capacidad económica de la mayoría de la población, se destacan las medidas tomadas por los multimillonarios de ese país. Según detalló el medio DailyMail, a finales del año pasado se supo que Mark Zuckerberg estaba construyendo una fortaleza oculta de 100 millones de dólares, enterrada bajo su rancho en una isla hawaiana, con su propio suministro de energía, alimentos y puertas resistentes a explosiones.

La OMS alerta sobre una posible enfermedad 20 veces más mortal que el Coronavirus

¿Quiénes están comprando refugios y por qué eligen Nueva Zelanda?

Frank VanderSloot, el hombre más rico de Idaho, compró recientemente un rancho de 809 hectáreas al sur del complejo de Zuckerberg por 51 millones de dólares. Además, el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, una vez deslizó que él y el cofundador de PayPal, Peter Thiel, tienen un "acuerdo" en caso de que el mundo se acabe: si las cosas se ponen feas, dijo Altman en 2016, ambos se esconderían en una de las propiedades de Thiel en Nueva Zelanda.

Al igual que Thiel, el multimillonario cofundador de Google, Larry Page, tiene residencia en Nueva Zelanda después de que se la concedieran el año pasado. El empresario Mihai Dinulescu dejó atrás una startup de criptomonedas cuando estalló la pandemia de COVID-19 en 2020 y huyó a Nueva Zelanda con su esposa. DailyMail informó que ya hay búnkeres en Hamilton, Hanmer Springs y Wanaka.

Rod Drury, director ejecutivo de la empresa neozelandesa de software de contabilidad Xero, respaldada por Thiel, dijo que los multimillonarios estadounidenses "tratan a Nueva Zelanda como una especie de refugio". De hecho, otro de los cofundadores de PayPal, Reid Hoffman, admitió a The New Yorker que, entre los más ricos del mundo, se entiende que Nueva Zelanda es el lugar donde refugiarse en caso de una calamidad. "Decir que estás ‘comprando una casa en Nueva Zelanda’ es una especie de ‘guiño, guiño, no digas más’”, sugirió Hoffman.

En 2022, un consejo comunitario local en la Isla Sur de Nueva Zelanda bloqueó los planes de Thiel de tallar su majestuosa guarida fortificada en el paisaje junto al lago Wanaka, históricamente protegido, entendiendo que “menoscabaría sustancialmente la calidad y naturalidad del excepcional paisaje”. La belleza escénica de Nueva Zelanda y su lejanía insular la han convertido en una opción popular para las élites de Silicon Valley que buscan una fortaleza natural para el apocalipsis, un temor creciente dada la escalada de guerras regionales y el creciente calor del cambio climático.

Sin embargo, también buscan refugiarse dentro del territorio de su país: el pueblo que domina la bahía Vizcaína al sur de Miami es famoso por su mezcla de celebridades y magnates de los negocios. El multimillonario de Amazon, Jeff Bezos y su prometida, Lauren Sánchez, pronto vivirán en este próspero enclave, donde la estrella retirada de la NFL, Tom Brady, la hija del expresidente Ivanka Trump y el cantante Julio Iglesias serán sus vecinos.

Paralelamente, el multimillonario de la marca Virgin, Richard Branson, y el actor Johnny Depp encabezan las listas sobre islas de propiedad privada, junto con familias adineradas como los DuPont y los Disney. Algunos incluso están pagando mucho dinero para convertirse en ciudadanos de diferentes países con las llamadas “visas doradas”. Se cree que la mayor parte de los nombres de la élite que han comenzado a prepararse para el “fin del mundo” se mantendrán estratégicamente en el anonimato.

ML/ff