Naidenoff pidió la renuncia de Cabandié: "Es un emblema de los que tienen que dar un paso al costado"

En la reunión de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado,el presidente del bloque de la UCR en Formosa, Luis Naidenoff, tildó al ministro de Ambiente, Juan Cabandié, de "mentiroso" y que por esto pidió que "de un paso al costado" y renuncie a su cargo.

"Tome nota de la primera carta de la presidenta del Senado a los funcionarios que no funcionan, puede reflexionar y usted es un abanderado, un emblema de los que tienen que dar un paso al costado", disparó Naidenoff en el marco de su exposición de 18 minutos en la Comisión de Ambiente que se organizó en el Congreso, en donde tomó la famosa carta de Cristina Kirchner para pedir la renuncia del ministro.

El senador remarcó que la comisión se reunía para analizar la situación de desastre ecológico que vive la provincia de Corrientes en estas horas y arrancó diciendo: "Hoy está acá presente, con mucha tranquilidad, brindado una especie de información catedrática o universitaria, pero muy lejos de la realidad y del sufrimiento de Corrientes".

"Me parece que ustedes no tienen dimensión de lo que significa desde lo social, lo económico y productivo, lo que pasó y pasa en Corrientes. Lógicamente que no tienen dimensión porque usted tiene una gran cuota de responsabilidad", añadió el radical.

Naidenoff prosiguió y aseguró que, como funcionario, Cabandié demostraba "falta de empatía y gran ineficacia" en su gestión, además de una "irresponsabilidad en la conducción". "Toda su narrativa desde que arrancaron los incendios, todas sus declaraciones, todas sus acciones fueron ofensivas. Usted mintió. Mintió en este Senado. Y mintió descaradamente", completó al respecto.

Los cuestionamientos continuaron, incluso cuando remarcó las contradicciones entre los dichos de Cabandié y los de su jefa de Gabinete ministerial, María Soledad Cantero. "En el 2021, 25 de febrero, ¡hace un año!, la provincia de Corrientes advirtió de la situación que se veía venir, le solicitaron cuatro aviones hidrantes. ¿Cuál fue la respuesta de su ministerio? Silencio. Las opiniones son libres, los hechos son sagrados", sostuvo el formoseño, ante los murmullos que venían de un lado y otro del recinto.

Desde el oficialismo, en apoyo a Juan Cabandié, comenzaron a criticar el tono que mantenía el senador en su discurso, pero este retrucó: "Vehemencia le falta al Gobierno; dolor y sufrimiento tiene el pueblo de Corrientes, mientras ustedes están acá, con absoluta tranquilidad. Nosotros estamos preocupados porque vemos un Ministerio de Ambiente que está en la estratosfera".

El descargo de Naidenoff

Entre las frases más contundentes que el radical formoseño dejó durante la noche de ayer en el Senado frente al ministro de la cartera de Ambiente, destacaron algunas, como cuando lo acusó de ser "un gran espectador que miraba el partido desde la tribuna", ya que esa era "la importancia que tiene el pueblo de Corrientes".

Luego hizo un par de preguntas que él mismo se contestaba ante la mirada del ministro: "¿Saben cuántos brigadistas la Nación envió para el 8 de febrero? No lo sabe, no. Le voy a decir para que se informe. Ocho brigadistas de parques nacionales. ¿Sabe cuántas hectáreas al 7 de febrero se prendieron fuego en Corrientes? Más de 518.000. Esto es una burla".

"¿Cuánto aportó el ministerio? Cero pesos aportó el ministro, con todo el dibujo del fideicomiso. Cero pesos en todo este tiempo. ¿Y me puede decir que existió acompañamiento, voluntad política, que usted es un apasionado de la gestión pública? No, ministro, discúlpeme: usted le falta el respeto a la gestión pública".

"Este es un Presidente que está gastado, este es un gabinete que está agotado. Olvídese del gabinete, olvídese del microclima, que yo también pasé por ese microclima. Cuando el microclima te gana, te alejás de la sociedad", agregó.

Naidenoff, antes de finalizar su discurso, solicitó la renuncia del ministro y sostuvo: "La sociedad no da para más, no solo en Corrientes. No hay margen, hay hartazgo social. La sociedad dijo basta. La política tiene que reaccionar. ¿Usted quiere colaborar?".