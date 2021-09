Un nuevo libro recorre el mundo y analiza todas sus grietas, pre y post pandemia

Iván Ambroggio, director académico y profesor de las diplomaturas en “Gestión de Gobierno” y “Seguridad y Estrategia”, en la Universidad de Belgrano, acaba de lanzar su quinto libro, Grietas y pandemia.

“Es una autopista que comienza antes de la pandemia, la atraviesa, y permite ir observando las diversas grietas (ideológicas, tecnológicas, religiosas, económicas) que existen en todo el mundo”, sostiene el autor, en entrevista con PERFIL. Pero además, “pone de relieve a qué obedecen las luchas por el poder y los recursos estratégicos en el planeta”.

"En memoria de los que perdieron su vida por los efectos nocivos de las grietas y la pandemia", reza la dedicatoria de Iván Ambroggio que reparte sus coordenadas laborales entre dos amores, Córdoba y Buenos Aires, pero que detrás del expertise en Relaciones Internacionales acumula un sinfín de caminos y bibliotecas recorridas.

Prologado por Edi Zunino, Director de Contenidos Digitales y Multimedia de Editorial Perfil, esta quinta publicación de Iván Ambroggio, también busca un eco entre quienes lejos de empequeñecerse por los dolores que les dejaron las grietas y pandemias mundiales, deciden afrontarlas en busca de un mundo mejor.

Iván Ambroggio, director académico y profesor de varias diplomaturas en la UB, autor de Grietas y pandemia.

Dijo Rafael Bielsa que es “imprescindible” porque “ofrece un surtido de aquello que hay que resolver para decidirnos hacia qué futuro queremos ir”.

Y, en simultáneo, para el periodista, analista político y escritor Edi Zunino, la propuesta “encaja con documentación, claridad y valentía en la agenda post pandemia, con especial atención en el cambiante y también siempre agrietado contexto internacional. Siempre viene muy bien saber que no estamos solos ni somos tan excepcionales, mejores o peores. Futuro hubo y habrá siempre. Acá y en todos lados. La cuestión es si se puede hacer algo para darle forma o sólo se nos vendrá encima”.

Con todo, y al margen de los padrinos de lujo que se gana este trabajo y que a su turno merecieron sus cuatro libros anteriores (el periodista Bernardo Neustadt; Rafael Bielsa cuando era Canciller; y dos veces José Octavio Bordón, también ex Embajador de Estados Unidos y Chile), este es el resultado de un recorrido por sus columnas periodísticas entre julio de 2018 y agosto de 2021. Varias de ellas, publicadas en Perfil.com, otras que se difundieron por Radio Perfil y varios que vieron la luz en otros medios.

Beirut, 4 de agosto de 2020; ¿explosión o atentado?

Un trabajo solitario y de hormiga como analista e investigador, con un entretejido complejo como el que asoma en el capítulo "Seguridad, Defensa, Inequidad y Violencia". “Analizar el vínculo entre la seguridad y la inequidad, y las causas de la violencia y posteriormente plasmar esta información en un mapa mundial, para extraer conclusiones, creo que fue una parte compleja del trabajo, por mi empeño en trabajar con indicadores, que permitan arribar a análisis empíricos de los fenómenos sociales”, desanda Ambroggio, quien se especializó en Ciencia Política, Seguridad, Defensa, Comunicación y Negociación en la Universidad Nacional de Defensa de Washington y no sólo una sino dos veces pasó por el Colegio Interamericano de Defensa, también en Washington. De allí, a España; de donde regresó con un Magister en Smart Cities, Sostenibilidad y Gestión Urbanística bajo el brazo.

En el capítulo "Flagelos y desafíos de Sudamérica", el análisis de las smart cities en la era de la “globalización” es donde más se respira aire de futuro y leerlo es como sumergirse en la ciencia ficción.

En las ciudades inteligentes del mañana, “se pone el acento en el peatón (no en los autos), se mide la contaminación, se amplía el acceso a parques y espacios verdes y recreativos, se disminuye la contaminación de edificios mediante tecnología en teléfonos inteligentes, se fomenta el transporte colaborativo para reducir la contaminación y la saturación, se impulsa la movilidad urbana sostenible, etc, etc.”, detalla Ambroggio, hoy también asesor en temáticas ambientales.

Las ciudades inteligentes, un horizonte de energías limpias y acceso más democrático a los bienes y servicios.

Iván Ambroggio, que dirigió investigaciones sobre cambio climático, sueña con un planeta “limpio” y trabaja para un 2030 en el que la tecnología nos permita acceder a bienes y servicios públicos más eficientes y democráticos, para todos.

Grietas y pandemia ya se puede comprar por Mercado Libre ($1199), pero seguirá presentándose en más ámbitos académicos, culturales, gubernamentales en distintos puntos del país y, en breve, también se presentará en España.

Y las expectativas son enormes, ya que apenas salido de gateras, una presentación virtual en la Universidad de Belgrano (Córdoba) mereció que la obra fuera declarada de interés legislativo por el Concejo Deliberante de la ciudad Córdoba.

Iván Ambroggio es Concejal (Hacemos por Córdoba) en Freyre, provincia de Córdoba, y fue consultor de Naciones Unidas, del Ministerio de Trabajo de Argentina, de la Agencia ProCórdoba y de la Agencia de Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC).

Mencionar su trayectoria laboral y académica sería abrumador, pero recorrer cada uno de los capítulos de Grietas y pandemia es profundamente revelador: desde los cacerolazos peruanos, hasta las bambalinas entre Macao, Taiwán y Hong Kong, no hay geografía sociopolítica que escape al análisis de Iván Ambroggio.

Hong Kong, el talón de Aquiles de China.

Y nada tiene desperdicio. Sin embargo, los artículos dedicados a las Islas Malvinas vibran con cuerdas sensibles. Respecto al tema Malvinas, “en boca de todos y en manos de pocos”, cuenta entre otras cosas su propia experiencia del 12 de octubre de 2019, cuando aterriza en Mount Pleasant, para rendirle homenaje a los caídos en Malvinas, luego de tantos trabajos publicados sobre el conflicto del Atlántico Sur.

“Miro por la ventanilla el paisaje rocoso que presenta algunas ondulaciones y elevaciones, hasta que las ruedas del avión hacen contacto con la pista. Tres minutos después se abre la puerta del avión y una persona de seguridad del aeropuerto le indica al piloto que repita que no se pueden tomar fotos ni descender con sombreros. Una azafata le dice que el mensaje ya fue comunicado a los pasajeros. El señor la mira con ironía y le dice con firmeza: 'que lo haga nuevamente, mejor' ", describe Martín Ambroggio.

Y luego describe una hostilidad anacrónica: “Soy el primero en bajar y en pisar el territorio austral. Me indican por dónde debo caminar hasta ingresar al aeropuerto, y los demás pasajeros me siguen en fila india, ante la mirada atenta de militares que no nos quitan los ojos de encima. La sensación es horrible. Hace mucho frío. El viento helado pega en mi rostro y lo paraliza, pero sigo caminando. Tras los trámites formales, un transfer me lleva hasta el alojamiento donde me hospedaré siete días que nunca olvidaré.

(…) Sigo recorriendo y llego a monumentos que aluden a la Primera Guerra Mundial y a la Guerra de Malvinas de 1982. También me encuentro con una pequeña estatua de Margaret Thatcher y placas que les rinden homenaje a las fuerzas británicas que combatieron en la guerra con la Argentina. Me resulta chocante digerir tantos símbolos británicos alusivos a la Guerra de Malvinas en tan poco tiempo. Me duele, me hacer pensar y contrastar datos y versiones del conflicto bélico en mi mente.

(…) Posteriormente emprendemos camino hacia Monte Harriet. Llegamos hasta la cima mientras está nevando. Hacen 15 grados bajo

cero de sensación térmica. Esto me permite dimensionar mejor lo que vivieron los combatientes argentinos en la guerra de 1982. El

pecho se me infla de orgullo y se mezcla con angustia en cantidades oceánicas. Me cruzo con trincheras, restos de camillas de madera,

retazos de zapatillas cubiertos de nieve y restos de frazadas (…)”.

Cementerio Darwin. Ambroggio lo visitó en 2019 y plasmó sus vivencias en un artículo estremecedor.

(…) Vivencio sensaciones encontradas, con un frío que inmoviliza mis manos. Pienso en los argentinos que estuvieron aquí en 1982, combatiendo honradamente –mal comidos, soportando muchos días con la ropa mojada e inapropiada para estas condiciones climáticas. Aquí el viento tiene aroma a valentía. Varias veces, las cuatro personas que subimos nos miramos sorprendidos del coraje de los combatientes argentinos, para soportar estas adversidades. Expreso unas palabras de respeto a los hermanos argentinos, tomo unas panorámicas con mi mente en pleno silencio, y emprendo el descenso, acongojado (…).

“Al regreso [de la visita al Monte Longdon], concurro al Museo de las islas, donde exhiben la versión británica del conflicto de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido. Todo el material resalta el agradecimiento de los isleños al Reino Unido por “la liberación llevada a cabo, tras la invasión y hostilidad argentina. Trago saliva, mi cuerpo acusa recibo del golpe, pero se sorprende aún más, al ver cómo en folletos y videos, los isleños apelan al principio de autodeterminación de los pueblos, como argumento para legitimar sus derechos. Voy a aclarar, todas las veces que sea necesario, que este principio no aplica en el caso Malvinas, por tratarse de una población implantada por la potencia usurpadora.

“La indignación y la impotencia crecen en mi interior. Me ofrecen muchos souvenirs con la leyenda 'Falkland Islands', que no compré

ni compraré hasta que digan ‘Islas Malvinas, República Argentina’.

“Al día siguiente visito el Cementerio de Darwin, el lugar más triste que conozco. Allí el dolor se hamaca al ritmo de la melodía de los

rosarios que se sacuden por el soplido furioso del viento. En este sitio, abunda una atmósfera de arrojo y patriotismo (…) Es el momento más duro del viaje. Es mirar el dolor a los ojos.

Malvinas argentinas, un reclamo que debe seguir en los foros internacionales.

Iván Ambroggio recuerda que antes de ingresar al Cementerio Darwin le advierten que está prohibido sostener o mostrar una bandera argentina por encima de la altura de la cintura; si se viola esa ley, el imputado será juzgado por las leyes locales.

“Subo al auto y vamos a Goose Green (“Pradera del Ganso”, me gusta más). En este lugar el rechazo a los argentinos es mayor porque

la población local fue encerrada en un galpón cuando decidió recuperar las islas por la fuerza. No obstante, el guía y un trabajador de la estancia, nos reciben con afecto y respeto.

" (…)En la capital de los archipiélagos, también recorro tiendas y bares para conocer más sobre la cultura y la idiosincrasia local. Los británicos son una 'clase superior' en la concepción colectiva de los isleños. Tres lugareños me cuentan que la educación y la salud son malas en las islas. El nivel escolar de un niño de cuarto grado en las islas, es similar a un segundo grado de Chile, aseveran convencidos. En cuanto a la salud, ante cualquier mínimo inconveniente, las personas son trasladadas a Chile o a Inglaterra para recibir atención médica. En algunos bares soy bien recibido, pero en otros el desprecio y la hostilidad van creciendo a medida que pasan los minutos. En uno de los bares –“Victory”–, abierto tiempo después de la Guerra de Malvinas, el clima hostil impregna la cerveza que pido. En el baño, en una pared, está colgada la foto del dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri, enmarcada con una tapa de inodoro con un insulto...

“Los problemas sociales que provoca el aislamiento están presentes en las islas. Me hablan de fuertes problemas de alcoholismo. También hay prácticas xenófobas y racistas. En las islas aún quedan miles de minas automáticas de contacto y para desactivarlas contrataron a personas de Zimbabue (África), por pocas libras”.

MM / ED