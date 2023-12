Jornada de decretos, desmentidas y acusaciones fue la de este sábado 9 de diciembre en torno a la movida del presidente Alberto Fernández de disponer una sutil modificación respecto a los servicios de custodia que el Estado cumple con los expresidentes, que ahora incluirá a los ex mandatarios que residan o estén temporariamente en el exterior, decisión que en los próximos días beneficiará al mismo Alberto Fernández, que planea radicarse en los próximos días en España.

Esa firma del Presidente se plasmó, a pocas horas de dejar el poder, en el decreto 735/2 023, publicado justamente este sábado en el Boletín Oficial, en el que se incorporan modificaciones en las funciones del sistema de custodia y de la Casa Militar, el organismo que está a cargo de la seguridad del Presidente.

Hasta este sábado, en términos reglamentarios, la Policía Federal Argentina (PFA) tenía la misión de custodiar a todos los ex mandatarios únicamente sobre el territorio nacional, en caso de que requieran de este resguardo especial.

A partir de ahora, este beneficio se ampliará a todos los países donde vivan quienes hayan ejercido alguna vez la presidencia y la vicepresidencia, y los beneficiados por esa norma podrán utilizar ese servicio de custodia sin un tiempo límite para su aplicación.

Cuando el tema escaló en redes sociales, que criticaban la medida y la adjudicaban a la circunstancia de que Fernández se irá por un tiempo a España, desde Casa Rosada se difundió un breve comunicado, señalando "ante las versiones periodísticas erróneas, acerca de asignarse un servicio de custodia diferente al que rige en la actualidad a los ex Presidentes de la Nación por la normativa vigente, es necesario dejar en claro que NO se ha modificado ninguna de las disposiciones sobre custodia que poseen los ex mandatarios"

"La única modificación normativa realizada por el decreto 735/23, sólo obedece a CONCENTRAR en la Casa Militar de la Presidencia de la Nación la custodia del Presidente en ejercicio, el Vicepresidente y la de los ex mandatarios bajo la misma unidad administrativa y funcional", concluyó la nota.

Pero la polémica estaba lejos de acallarse, porque durante la tarde el repudio creció, y además de usuarios de redes sociales, fueron varios los dirigentes opositores que reclamaron que esa disposición de Fernández, "asignándose en su última día de mandato una custodia de por vida", sea derogada por la nueva administración que encabezará desde este domingo Javier Milei.

Así Cristian Ritondo, presidente de la bancada del PRO en Diputados, fue uno de los que salió a cuestionar el decreto de Fernández, considerándolo "un verdadero disparate", y remarcando que el futuro presidente, Javier Milei, debería derogarlo. Ritondo era uno de los dirigentes que se perfilaba como posible presidente de la Cámara de Diputados, con la anuencia del macrismo. La balanza se inclinó finalmente a favor del libertario Martín Menem.

Otro de los que se anotó en la vereda crítica fue Florencio Randazzo, que calificó a la disposición de Fernandez como "otra decisión fuera de sintonía y desconectada de la sociedad", y lo puso en la misma situación "de otras situaciones de la gestión del gobierno saliente, como el vacunatorio vip, la Fiesta de Olivos o la compra del nuevo avión".

También reclamó la derogación del decreto la diputada Graciela Ocaña, que en redes sociales le dejó un mensaje a Milei: "Primera medida del próximo Presidente: derogar ese decreto".

HB/CA