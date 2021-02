El ex juez federal Norberto Oyarbide reveló este miércoles 10 de febrero que el ex presidente Mauricio Macri “tuvo la intención de comprarlo" con dinero cuando estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía una causa de escuchas en la que estaba involucrado.

Todo surgió ante la consulta de un oyente sobre cómo ve el accionar de la Justicia actualmente, ante lo que el ex magistrado opinó que “está muy desordenada” y que “la gente está descreída y tiene razón para eso”.

En su participación como columnista en el programa Fuerte al medio, que se emite por Radio 10, Oyardbide se refirió a los jueces de la Casación Penal que, durante la gestión de Cambiemos, “visitaban a Mauricio Macri y daban cuenta de las distintas resoluciones que iban a tomar” y señaló: “Todas tenían que ver con un solo punto: Cristina Fernández de Kirchner”.

En ese punto, el juez retirado recordó: "Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en bolsa. Pero tuvo toda la intención de hacerlo. Una intención absolutamente directa", dijo Oyarbide, que dejó su cargo en abril de 2016.

"Me pidió que me inhiba en su causa, yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado con (Jaime) Stiuso a la cabeza", contó.

En esa línea, agregó que, al llegar a la jefatura de la Nación, “no había nadie que se interpusiera en su camino, de manera que tenía todos los aparatos del Estado para llevar adelante su obra extraordinaria", dijo sobre Macri.

Ante la pregunta de Coco Sily, conductor del ciclo, sobre si el ofrecimiento de parte del ex jefe de Estado había sido de dinero, Oyarbide contestó: "Por supuesto, pero yo no me inhibí y le dije que yo no cotizaba en bolsa". Y agregó: "Pero él no vino (a hacer el ofrecimiento), vinieron enviados especiales y no del Palacio Vaticano justamente", dijo entre risas nerviosas.

