Paro de colectivos hoy en AMBA: qué líneas no funcionan y cuánto durará la medida este viernes 7 de junio

Siete líneas de colectivos realizaban un paro de actividades que afecta al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La medida se extenderá por 24 horas y la suspensión del servicio es por la falta de pagos de sueldos.

La medida de fuerza que sorprendió a los usuarios afecta a la empresa ERSA (ERSA Urbano y MOSSA) que tiene siete líneas y son: 19, 133, 140, 153, 184, 253 y 321.

La decisión de los trabajadores fue no brindar servicio con el fin de que el reclamo sea escuchado luego de pasar ciertas instancias y señalaron que, hasta que no reciban el dinero, no reanudarán tareas.

El paro no solo afecta a lo que es Ciudad de Buenos Aires, sino que también a la provincia de Buenos Aires, ya que, algunas de las líneas transitan por ese territorio.

La circulación de esta líneas debería retomarse a las 0 horas del sábado, pero depende del avance de las negociones de los trabajadores con la empresa.

El acuerdo paritario: cuánto cobran los colectiveros

Tras varias semanas de conflicto y negociaciones, las partes llegaron a un acuerdo entre las empresas de colectivos y el sindicato de choferes, la UTA.

Además, el Gobierno actualizó la estructura de costos y por lo tanto aumentará los montos de subsidios otorgados.

Por ese acuerdo, a partir del 1° de junio de 2024, se establece un salario básico conformado de $1.000.000, proporcional al tiempo trabajado.

A partir del 1° de julio de 2024, se establece un salario básico conformado de $1.060.000, también en proporción al tiempo trabajado.

El acuerdo su suscripto por el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Roberto Fernández, y representantes de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA); la Cámara Empresaria del Transporte Urbano (CETUBA), Mario Vacca; la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA), Roberto Rodríguez; la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), José Troilo; y la Cámara del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (CEUTUPBA), Fabio Ferreira.

Con información de la agencia Noticias Argentinas

LT