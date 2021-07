Patricia Bullrich pidió pistolas Taser por el caso del Chano Charpentier: "El garantismo trucho asesina"

El brote psicótico que sufrió este lunes 26 de julio el músico Santiago "Chano" Moreno Charpentier reavivó el debate por las pistolas eléctricas Taser. Con Patricia Bullrich a la cabeza, varios dirigentes de Juntos por el Cambio le reclamaron al Gobierno por su implementación. Hasta el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dijo que su uso podría haber evitado que el policía le disparara con su arma reglamentaria en el estómago al artista.

"¿Dónde están las Taser que compramos? Lo vengo diciendo hace años: la policía sólo tiene un arma de fuego para enfrentar a un agresor con un cuchillo. Con la Taser se neutraliza y el policía se defiende. Así, Chano no estaría gravemente herido. El garantismo trucho, asesina", expresó la presidenta del PRO desde su cuenta de Twitter.

Al reclamo de Patricia Bullrich también se sumaron otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como el diputado nacional Fernando Iglesias: "El peronismo está a favor y en contra de las Taser. Con tal de que los voten son el oficialismo y su propia oposición".

A su turno, Carolina Piparo, quien rompió con Juntos por el Cambio para sumarse al partido de José Luis Espert, opinó: "El kirchnerismo avanza para que no existan instituciones donde tratar a personas que sufren adicciones o patologías psiquiátricas graves. Se opone a la adquisición de taser, Todo los fracasos ideológicos que no admiten duelen".

En la misma línea se expresó el diputado nacional Luis Petri: "Tanto las Fuerzas Federales, como las provinciales, deben estar dotadas de pistolas taser, capacitado el personal policial y establecidos los protocolos para su correcto funcionamiento. No hay excusas para que ello no suceda. De haber contado con las taser, hoy no tendríamos que lamentar casos como los de Chano o el fallecimiento del policía Roldán".

Berni sobre el brote psicótico de Chano: “La única manera de detenerlo fue con un disparo”

"En diciembre del 2019, el actual Gobierno derogó el protocolo de uso de armas de fuego y no letales. Atando de manos y exponiendo a la policía. No ha habido voluntad ni decisión de dotar a la policía de la provincia de Buenos Aires ni a la Federal de esta herramienta imprescindible para repeler agresiones sin poner en riesgo la vida", siguió.

Y concluyó: "Queda en evidencia el doble discurso de Sergio Berni, Ministro de Seguridad de Bs As, porque por un lado reclama las taser y, por el otro, no las adquiere cuando es su responsabilidad y está facultado para hacerlo. Desde que derogaron la resolución de @PatoBullrich, vengo reclamando su restablecimiento para no atar de manos a la policía y preservar la vida de las personas".

Otro dirigente que dejó un duro mensaje fue Ramiro Tagliaferro, ex intendente de Morón y ex pareja de María Eugenia Vidal. "En Argentina los brotes psicóticos terminan en terapia intensiva para que Hebe de Bonafini no se ofenda por las Taser", sentenció.

Seguridad le responde a Berni sobre las Taser: "Se desaconseja su uso en personas en crisis mental"

Pese a pertenecer al oficialismo, que critica el uso de las pistolas eléctricas, Berni mantiene su postura a favor de las Taser. "Se podría haber evitado con una pistola Taser", señaló Berni en diálogo con el canal de noticias TN sobre le caso de Chano Charpentier.

Al sostener que este "es un buen momento para volver a discutir" el uso de pistolas Taser al reflotar el "encontronazo" que Berni mantuvo con la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

A diferencia de la postura de Berni, con la que coincide el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades nacionales rechazan el uso de la Taser por considerarlas un elemento de "tortura".

Berni hoy fue incluso más allá al distanciarse de las posturas de seguridad del Gobierno nacional, cercanas a la visión de los organismos de derechos humanos, al enfatizar por otra parte: "A diferencia de Nación, no quiero que mis policías terminen sin actuar por miedo a una posible sanción".

