Pese a la brecha, el Banco Central sigue comprando dólares y esta semana sumó casi 800 millones

Pese a la ampliación de la brecha cambiaria y la entrada en vigencia del nuevo esquema que libera divisas para importadoras de forma escalonada, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró sostener el nivel de compra de dólares a lo largo de esta semana, sumando US$ 794 millones contra los US$ 805 millones de los siete días previos.

Según fuentes del mercado financiero, el BCRA totalizó compras netas por US$ 2.230 millones en lo que va de enero y más de US$ 5.000 millones desde la asunción de Javier Milei, posicionando la magnitud de reservas brutas en US$ 24.421 millones y las negativas en el rango de US$ 8.500-8.000 millones.

Los alimentos aumentaron 2,1% en la tercera semana de enero: es el dato más bajo desde el balotaje

La brecha cambiaria pone en riesgo la estrategia del Banco Central

El fenómeno se explica, en gran parte, por el salto cambiario de 118% aplicado por el ministro de Economía Luis Caputo a mediados de diciembre, que elevó el tipo de cambio oficial nominal de $366 a $800, y el sistema de liquidación 80/20 para los exportadores. Este otorga la posibilidad de liquidar el 20% de los dólares en el contado con liquidación (CCL) y el 80% en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), arrojando una cotización superior a la mayorista.

La autoridad monetaria sostuvo el flujo de adquisiciones en el MULC, donde todavía sigue siendo el mayor oferente por restricción de la demanda importadora, a pesar del ensanchamiento de la brecha cambiaria que se registró en los últimos días.

La diferencia entre el dólar oficial y el CCL marcó un nuevo récord en la era Milei al tocar el 59% luego de que el cable cierre en $1.306. En cuanto al MEP, el spread se achica a 52,7%. Si se toma en consideración el blue o paralelo, cae a 48,9%.

A mayor crecimiento del bache entre las cotizaciones, menor es el incentivo de los exportadores para vender sus divisas ya que deducen que el tipo de cambio fijado por el Banco Central cotiza por debajo de los valores de mercado. Por ende, en dicho escenario, aguardan a una nueva corrección cambiaria para volver a liquidar. A ese contexto se le agrega la aceleración inflacionaria que horada la competitividad ganada tras la devaluación y amenaza con atrasar dólar el oficial.

En simultáneo, el atraso cambiario estimula al importador, que percibe que la moneda estadounidense está "barata" al compararla con el resto de los segmentos y motoriza la compra de billete verde para ingresar bienes del extranjero, una opción que hoy aparece limitada.

Un informe de GMA Capital adjudica el reverdecer de la brecha a que el plan del Gobierno "comenzó a resquebrajarse". "A las tasas reales históricamente negativas se le sumaron la caída estacional de la demanda de pesos y contratiempos en el sentimiento inversor internacional (quizás tasas altas por más tiempo). Este combo constituyó un implacable viento de frente para el programa monetario", detallaron los especialistas.

Además, el análisis destaca que agentes que importan insumos del exterior "comenzaron a ver con buenos ojos la posibilidad de comprar dólares en el mercado perdiendo el acceso al MULC". "De esta manera, el 'contado con liqui' levantó temperatura (avanzó 34% en el mes) y la brecha volvió al 60%", apuntaron.

El BOPREAL volvió a desilusionar

Por otra parte, la cuarta subasta de la Serie 1 de los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) destinados a la cancelación de deuda con importadores volvió a decepcionar: sólo se adjudicaron US$ 340 millones de US$ 750 millones licitados.

BOPREAL: el Banco Central solo pudo adjudicar USD 340 millones en la cuarta licitación

“Durante las próximas semanas se realizarán llamados a licitación de la misma especie, los cuales serán anunciados oportunamente por los canales establecidos, hasta agotar el máximo nivel posible de emisión de la Serie 1 por hasta VN US$ 5.000 millones”, informó el Central a través de un comunicado.

En la tercera licitación, había captado USD 1.179 millones mientras que en la segunda USD 57 millones y en la primera USD 68 millones. Hasta el momento, totaliza USD 1.644 millones, muy por debajo de las expectativas del propio Gobierno.

El CEO de Wise Capital, Walter Morales, consignó que en el mercado secundario los BOPREAL "se ofrecieron a USD 66 cada USD 100, lo que arroja un CCL para importadores en $1.240 mientras que con los instrumentos tradicionales cerró en $1.280 e implicando el no acceso al MLC por 90 días".

"El BCRA lleva emitidos BOPREALES por US$ 1.644 millones, que es el 33% de lo que busca emitir. Estimamos que va a terminar emitiendo 65% del total (US$ 3.250 millones), al menos que agregue nuevos endulzantes. La licitación de BOPREAL o la Subrogación de las Deudas con Proveedores del Exterior son las dos mejores alternativas para no bloquear el acceso al dólar mayorista", observó Morales.

Existe un consenso entre economistas que el bono emitido por el Banco Central gana atractivo a medida que se amplía la brecha cambiaria debido a que estimula a los importadores a suscribir pesos en búsqueda de un tipo de cambio más competitivo que en el CCL sin perder acceso al MULC.

MFN/HB