En el medio de las repercusiones durante la víspera del veredicto en la Causa Vialidad, Mariana Alfonzo, “la planera” que se hizo viral por apoyar las ayudas sociales, salió a defender a Cristina Kirchner.

Condenaron a Cristina Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción

La mujer compartió un video en sus redes sociales en el cual reivindicó su apoyo a la vicepresidenta. “A nosotros los kirchneristas nos chupa un huevo si robó o no. La vamos a votar igual aunque esté en cana”, aseguró. La publicación fue realizada el día previo a que Cristina Kirchner fuera condenada por corrupción en obra pública a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Continuando con su defensa, agregó: “Nuestro voto lo tiene asegurado. No sé qué siguen llorando: si ya se lo robó, ya se lo robó, ya fue, amigo. Ya está”. Además, sostuvo que "Si el país está hundido, no es por ella, porque entre quien entre va a volver a robar".

Mariana Alfonzo: "Cristina si se postula, gana"

“La vamos a seguir a donde sea, nos vamos a hundir con ella. Dejen de lamentarse por la plata que ya no está, ya fue. Va a ganar si se postula. Así que olvídense de Milei, de Macri, de los demás. Cristina si se postula, gana. No nos interesa si robó o no”, afirmó. Y agregó: "Los kirchneristas somos fieles a nuestra jefa".

"Mi nombre no va a estar en ninguna boleta" y otras frases centrales del discurso de Cristina Kirchner

La "planera" habló en nombre de los oficialistas al explicar que les "interesa muy poco” si la vicepresidenta fuera condenada. En ese sentido, se preguntó "¿Qué político no ha robado?" y citó el caso de Fernando De la Rúa, a quien acusó de robarse "casi medio país, se tomó el palo y nunca más volvió”. En esa línea, alagó a Cristina Kirchner al manifestar que "si robó, por lo menos está acá dando la cara".

Sin embargo, admitió que en su lugar ella haría lo mismo. “Si yo me postulara para presidenta, ¿qué se piensan? ¿Que no me voy a embolsillar nada? Olvidate”, comentó entre risas. Y aclaró: “No sería como De la Rúa, yo soy transparente. me quedaría y daría la cara, obvio. Pero sí, me embolsillo todo”. "Cualquiera de nosotros si se postula para presidente y gana va a robar, así que no sean cínicos", concluyó.

MB / ED