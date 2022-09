Rosario irrespirable: el humo de los incendios volvió a invadir la ciudad

La ciudad de Rosario volvió a amanecer este lunes con un penetrante humo proveniente de la quema de pastizales en las islas, provocados por los incendios que se reactivaron en las últimas horas de este domingo. El aire se volvió irrespirable no solo en la región cercana a la ribera, sino también en varias localidades del Gran Rosario.

Los focos activos estaban en la zona del frente de la costanera central de la ciudad santafesina, acorde al Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior). Además, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la visibilidad está reducida a 9 kilómetros por efecto del humo en el ambiente, uno de los hechos que fueron subrayados por los usuarios de las redes sociales.

En las redes, los internautas compartieron fotos del humo en la ciudad.

Por otro lado, la actualización del SMN ya anticipó que la semana estará complicada para esta zona ya que no hay pronósticos de lluvias para los próximos días.

En poco tiempo, regresó la nube de humo que inunda la ciudad con aire contaminado y que, según especialistas, puede generar efectos adversos en la salud. Medios locales indicaron que las quemas que se divisan principalmente son las "ya conocidas" de las localidades de San Nicolás y Villa Constitución.

Humo en Rosario: detuvieron a tres apicultores como supuestos autores de las quemas de las islas

En ese sentido, el director del Observatorio Ambiental de la Universidad Nacional de Rosario, Matías Bueno, señaló que "la calidad del aire que se respira es seis veces peor" que lo recomendable según la disposición de organismos internacionales, después de que se analizaran las imágenes satélitales.

ISLAS DEL PARANÁ | Se observan focos activos frente a la costa central de la ciudad de Rosario. pic.twitter.com/6Uwg1aGX7x — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) September 11, 2022

"No hay dudas de que los incendios son intencionales. En ese lugar no hay torres de alta tensión, no hubo tormentas eléctricas en este tiempo y se prendió fuego en diferentes lugares", precisó el especialista de la UNR. También recordó que ese método se utilizara para la "limpieza del terreno para la ganadería" o para "emprendimientos inmobiliarios" y señaló que en agosto pasado fueron detenidos apicultores por las quemas.

El humo en Rosario produce estragos en la visibilidad, según señaló el SMN

Sobre una posible forma de frenar la situación, Bueno dijo que ya habían realizado un planteamiento cuando el Ejército llegó a la zona para apoyar a los brigadistas. "La solución para esto es tener una fuerza de seguridad de prevención permanente, no una que haga de bombero" y luego se retire, lanzó en declaraciones al programa El primero de la mañana de LT8.

"Hay que dotar de los faros de conservación y una fuerza de seguridad interjurisdiccional que puede trabajar en el territorio, conformada por fuerzas federales más las locales, tienen que interactuar permanentemente", concluyó.

FP/fl