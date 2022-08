Masivas movilizaciones en Rosario por las quemas en el Delta del Río Paraná

La imagen es contundente. Cientos de personas reunidas frente al Monumento a la Bandera, con carteles y una demanda que no cesa: “Basta de quemas. Ley de Humedales Ya”, a raíz de los incendios en el Delta del Paraná, que no se detienen. “¿Qué nos moviliza? ¿Qué es lo que nos enoja? Nos enoja no poder respirar, la muerte y toda la depredación que tenemos en nuestras islas”, dice Franco Arias, médico y activista de Climate Save Argentina, el pasado miércoles. Hoy, dos días después de la manifestación, la Cámara de Diputados otorgó el giro hacia comisiones al expediente sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales.

Según datos del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso en los primeros siete meses del año se registraron 6436 focos de incendios en el Delta con grupos muy densos frente a Rosario, San Nicolás, el eje Gualeguay-San Pedro y desde Baradero al sur que provocaron la destrucción de 90.000 mil hectáreas.

¿Los motivos? Expansión de la frontera agropecuaria, uso de tierras para negocios inmobiliarios y la profundización de un modelo productivo basado en la degradación de los suelos y la explotación de animales. A su vez, factores climáticos como las sequías y la bajante histórica del Río Paraná inciden y empeoran los efectos de la actividad humana.

Si se tienen en cuenta las cifras de 2020 y 2021 el daño es aún más complejo y se estima que desde entonces se quemó el equivalente a 42 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los efectos en la salud

“El primer espacio donde uno experimenta las consecuencias de los incendios es en el cuerpo. Es una irritación constante, en la nariz, en todo el tracto aéreo, en la garganta y en los ojos. Tenemos los ojos rojos, estallados”, describe Jesica Fernández Bruera, activista e integrante de la Multisectorial de Humedales (MH), organización horizontal que desde hace años pide por una Ley de Humedales que proteja y conserve a los humedales de todo el país.

Desde el inicio de las quemas, los daños a nivel ecosistémico, sanitario y de pérdida de biodiversidad son incalculables. Se agravaron los cuadros respiratorios (especialmente en personas con Covid o condiciones pre existentes como el asma) y aumentaron los problemas de salud en niños y mujeres embarazadas a causa de la inhalación de micropartículas de humo y la pésima oxigenación.

Fernández Bruera cuenta que hay ciudades en Rosario que pasan semanas sumidas en el humo. “Cuando hay combinación de niebla y humo directamente no se ve a un metro de distancia. Así de grave es”, dice. Por la falta de visibilidad en las calles se registraron accidentes de tránsito y choques en cadena causantes de 3 fallecimientos.

“No sólo las consecuencias de las quemas por inacción judicial provincial y nacional son a largo plazo, sino que también ponen en riesgo la vida hoy, cuando circulamos por nuestro territorio. Denunciamos la inacción del gobierno y la desprotección en la que nos encontramos tanto en nuestra salud como en nuestra seguridad”, expresa la MH en un comunicado.

“Sentimos que evidentemente hay algo de la política que va más allá de una crisis de representatividad. Los dirigentes políticos ya no están a la altura de lo rápido que está cambiando el mundo en función del colapso ecológico. Se sigue pensando al entorno como un espacio de producción lineal o de extractivismo y no pueden ver más allá de eso sabiendo que organismos científicos como el IPCC dicen que tenemos poco tiempo para evitar el colapso absoluto. ¿Por qué no pueden escuchar?”, enuncia Fernández Bruera y hace énfasis en la sensación de desamparo y abandono en la que se encuentran hoy los y las ciudadanas.

¿Y la ley de humedales?

Mientras las islas del Delta siguen ardiendo el proyecto de Ley de Humedales tuve un mínimo avance. Luego de 5 meses de espera, Diputados otorgó el giro hacia comisiones al expediente sobre Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales. Ahora el proyecto tendrá que pasar por las comisiones de: Recursos Naturales, Agricultura y Ganadería, y Presupuestos Mínimos.

“Algo fundamental que remarcamos desde la MH es que apoyamos el proyecto que presentó Leonardo Grosso y que se volvió a presentar a principios de este año. Nos parece fundamental que en el caso que se discuta un proyecto de ley sea ese y no el de Cabandié y COFEMA”, afirma Fernández Bruera y sostiene que las modificaciones realizadas sobre el proyecto original y consensuado con la sociedad civil dejan excesivas áreas grises y dan luz verde a que se sigan profundizando las mismas actividades y negocios especulativos responsables de las quemas descontroladas en los humedales.

Por su parte, Cecilia Quaglino, activista y organizadora del capítulo de Santa Fé de Climate Save Argentina señala: “Es responsabilidad de las mayores autoridades nacionales y provinciales dar respuesta y velar por la integridad del humedal y de sus habitantes. Los faros de conservación demostraron no ser efectivos a la hora de la detección temprana. Los recursos se quedan cortos al momento de apagar las llamas. Y la justicia sigue sin encontrar los nombres de los responsables”.

Asimismo, Cesar Massi, naturalista y referente de la Red Nacional de Humedales indica: “Es fácil pedir que no haya fuego, que la gente no respire humo y que se cuide la flora y la fauna. El tema es ir a las causas y ahí ningún dirigente político con aspiraciones se quiere pelear con nadie. En ese momento eligen gobernar para unos pocos, el fuego y el humo”.

Una nueva movilización

Fernández Bruera anticipa una nueva movilización federal de la MH junto a organizaciones socioambientales. En Rosario se llevará adelante una acción en el Puente Rosario-Victoria. Desde los movimientos socioambientales destacan que cabe repensar el vínculo con todo lo vivo y recordar que la naturaleza, los ecosistemas y todos los seres que conviven con nosotros no existen para servirnos. Por ejemplo, desde el Acuerdo Basado en Plantas “se busca forjar un futuro más justo, soberano y libre de opresión. Otros modelos productivos son posibles. Basta con respirar el humo y ver cómo avanzan las llamas para dar un primer paso en esa dirección“.



*Carla Gago es periodista y responsable de comunicación digital en Climate Save Argentina (CSA)