El precandidato a presidente, Daniel Scioli presentará un escrito para presentar ante el Juzgado Federal de Ramos Padilla y ante la Junta Electoral provincial para impugnar el reglamento que el kirchnerismo quiere imponer en las PASO en territorio bonaerense.

Las negociaciones preliminares -si es que las hubo- no llegaron a buen puerto y con el correr de los días la estrategia cambió. Ahora la presión es un juego de pinzas. Por un lado intendentes, sindicalistas y dirigentes de diversos sectores peronistas insisten con fotos y comunicados por la "unidad" del espacio. Y si eso no es posible, la jugada pública es bloquear la llegada del exmotonauta a las PASO con artículos y requisitos que no estaban en los planes del sciolismo.



El más importante señala concretamente que las listas de candidatos deberán contar con un 50% de avales del PJ, un 30% de ciudadanos y un 20% de los cinco partidos que componen Unión por la Patria: el Frente Renovador, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, Nuevo Encuentro y Kolina. "Es imposible cumplir algo así y ellos lo saben", dijo un armador del exgobernador a PERFIL. La respuesta del otro lado no tardó en llegar: "La regla estaba escrita desde el minuto cero. Si no la vieron es otra cosa". Un PJ más legalista que nunca.

Atento a esa disposición, hoy el ministro de Seguridad y apoderado legal de Scioli, Aníbal Fernández confirmó en Twitter que irán a la Justicia linkeando una noticia que advertía esta situación.



Tapones de punta.

La semana pasada, a través de un hilo de Twitter, el PJ de Buenos Aires le respondió al ex gobernador señalando que “la distribución de los cargos nacionales, provinciales y municipales correspondientes a las minorías, son informadas y de conocimiento para todos los partidos firmantes del Acta constitutiva del Frente electoral”.

“Las reglas de juego establecidas en el reglamento por el conjunto no son capricho de nadie. Se trata de propuestas realizadas por los partidos al momento de integrar y formar el frente. Es una construcción colectiva. No es potestad de los precandidatos modificarlas según su parecer y conveniencia”, sentenció el PJ presidido por Máximo Kirchner. “Es una decisión que tomada, no me voy a bajar”, respondió Scioli este lunes. “Quiero ir a las PASO para tener autonomía e independencia política”, agregó en una entrevista que dio a TN.

¿Manzur entra?