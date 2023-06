Diana Conti: “El candidato a presidente tiene que ser Wado de Pedro”

Diana Conti dice que aprecia a Daniel Scioli, pero que las declaraciones del embajador sobre Patricia Bullrich le dieron la pauta de que "no puede ser el candidato a presidente que represente al espacio”. Además, planteó la necesidad de un nuevo gobierno peronista: “Cuatro años son poco, antes fueron 12 y no pudimos consolidar un montón de situaciones”, declaró la abogada en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

En su Twitter hizo referencia a Daniel Scioli y le dijo: "¿Si tanto te gusta Patricia Bullrich por qué no te vas a Juntos por el Cambio?". Cuénteme que piensa de la candidatura de Daniel Scioli en su mismo espacio político.

Ese tweet fue espontáneo pero pensado, porque Scioli es una persona a la que aprecio, valoro y respeto, porque ha sido orgánico con lo que fuimos en Frente para la Victoria, el peronismo, etc., pero esa declaración me resultó provocativa y me dio la pauta de que no puede ser el candidato a presidente que represente el espacio.

Porque justamente nosotros vamos a intentar llevar adelante un proyecto de gobierno que vuelva a reivindicar los valores y las decisiones que se tomaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, más allá de la doctrina justicialista que siempre está detrás de esas decisiones.

Entonces no podemos llevar adelante este proyecto con personas que dicen necesitar a otras que en su trayectoria pública no estuvieron en coincidencia con esa decisión, que es defender todos los intereses que confluyen en un país, pero por sobre todos los intereses populares.

Varios analistas sostienen que Daniel sería competitivo en unas PASO, e incluso que podría imponerse por sobre Wado de Pedro. Juan Grabois sostuvo que él se iría del espacio si Massa o Scioli fueran los candidatos que representan al espacio. ¿Qué opina que podría pasar si termina ganando las PASO, usted qué haría?

No me voy a ir del espacio, porque además no hay otro donde ir. No creo que haya otro espacio más coherente que el nuestro a la hora de la defensa de los intereses a los que aludí.

Pero así como criticamos estos cuatros años decisiones de Alberto, que fue nuestro candidato, por decisión de nuestra líder máxima, que es Cristina, no nos quedaría otra que criticar desde adentro.

Si se diera que alguien que termina usufructuando de nuestros partidos políticos, para llegar, porque son los partidos los únicos que pueden plantear candidatura políticas selectivas. Entonces, estoy pidiendo que Daniel y quienes estén con él reflexionen, si su pensamiento actual no va con lo que nosotros y Cristina quieren llevar adelante como proyecto de país que busquen otro partido, hay miles.

¿Massa es más representativo que Scioli?

¿En qué sentido?

¿Se sentiría más cómoda? ¿Cree que Massa representaría mejor las ideas de su campo político?

Creo que el candidato tiene que ser Wado, porque no es cuestión de poner al que más mide para ganar, si después va a hacer cosas que no son con las que estamos de acuerdo.

Me parece que Wado es, simbólicamente, un cambio generacional, expresa a una generación diezmada porque es hijo de desaparecidos, tiene una edad joven pero madura con una formación de años para estar administrando la cosa pública. No tiene un ego personal que sobresalga por sobre otros y sería absolutamente orgánico.

¿Axel Kicillof está en la misma línea? ¿Prefiere a Wado por alguna razón?

Prefiero a Axel en la provincia, porque hizo un gobierno difícil pero que lo lleva adelante con bastante éxito. Tiene adhesión popular y me parece que cuatro años más, si fuera candidato ganará, los consolidaron como un líder a futuro, porque hablamos de gente joven. Entonces ahí si lo pienso estratégicamente, Wado para presidente y Axel gobernador.

Alejandro Gomel (AG): ¿Piensa más en las elecciones de dentro de cuatro años que en las de este año? ¿Hay un razonamiento de ese tipo?

No, miro a futuro porque evidentemente cuatro años son poco, antes fueron 12 y no pudimos consolidar un montón de situaciones.

Cuatro años son poco para consolidar cambios en el manejo del poder dentro de la Argentina, pero quiero ganar, estoy pensando para ganar.

Creo que Wado tiene esa posibilidad, aunque no sea tan conocido, aun con todo lo que se le diga en contra, creo que sería muy competitivo.

AG: ¿Los votos de Cristina se podrían trasvasar a Wado?

Yo creo que se trasvasan absolutamente en ambos casos, Wado y Axel. Pero en el caso de Wado concitan otro tipo de votos.

Alfonsín decía que “había derrotas que tenían grandezas que muchos triunfos carecían”. ¿El kirchnerismo en este momento considera que es mejor correr el riesgo de una derrota pero ser consistente con su identidad que aprovechar a alguien que pueda tener más votos pero que no represente identitariamente al kirchnerismo?

Sí, en mi caso personal lo pienso así y muchas compañeras y compañeros también, no sé si todos.

AG: ¿Cree que habrá una definición en las próximas horas?

Creo que será a último momento. Todavía nos estamos reuniendo, Cristina estará reflexionando en este momento, pero creo que irá decantando solo.

