¿Quién puede ser el candidato de Unión por la Patria?

El fin de semana largo, Cristina Fernández de Kirchner estará en Río Gallegos, más precisamente en El Calafate, y es probable que se termine de delinear allí quién será el elegido por la Vicepresidenta para competir por la presidencia, según lo informó Alejandro Gomel para Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Cuáles son las alternativas que se manejan a esta hora? Una, obviamente, es Eduardo Wado de Pedro, quien se viene moviendo desde hace algún tiempo como candidato, haciendo un esfuerzo enorme por tratar de instalarse. Porque, de los que se manejan como candidatos, él es el menos conocido para el gran público, para la mayoría de la gente.

Efectivamente, Wado ya está en campaña y dice: "Vayamos a unas PASO". Es una manera de posicionarse, en caso de poder ganar, pero no está decidido todavía. De hecho, los números todavía no lo respaldan. No logra despegar en los sondeos que maneja el oficialismo, sobre todo de cara a la elección general de octubre.

Ayer, por supuesto, llamó la atención que estuviera Gabriel Katopodis sentado al lado de Cristina Fernández de Kirchner. Del otro lado estaba Alicia Kirchner, que también hay que prestar atención, porque ella ya no va por la reelección en Santa Cruz, provincia que tiene reelección indefinida.

Otro de los nombres que mencionamos ayer que vuelve a tomar relevancia es el del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también mencionado en su discurso por la vicepresidenta.

Porque lo que se viene hablando acerca de Cristina es esto de ir con un candidato propio, tras el intento con Scioli en 2015 y su derrota frente a Macri, y el gobierno de Alberto Fernández. “Vayamos con un candidato propio”, dicen en los entornos cercanos a Cristina a esta hora.

Entre Axel Kicillof y Wado de Pedro, evidentemente el gobernador de la provincia tiene muchas más chances de ser más competitivo en octubre. Y ahí viene el problema de la frazada corta para el kirchnerismo, destapar la provincia de Buenos Aires.

¿Qué hacer con la provincia de Buenos Aires? Al kirchnerismo no le gusta para nada la idea de entregarle la provincia de Buenos Aires a Sergio Massa. Por eso es importante ver cómo puede funcionar ahí una candidatura de Katopodis.

Recordemos que viene de ser intendente de San Martín, es un hombre de la provincia de Buenos Aires, conoce el territorio y tiene muy buen vínculo con los intendentes del Gran Buenos Aires.

¿Y Massa? ¿Qué hacer con Massa? Bueno, ahí empieza otro dilema importante. Por un lado, en las mediciones, es el que más mide junto con Axel Kicillof. Pero esto no convence. La idea de volver a poner un nombre que no sea de pura cepa kirchnerista, como sería el caso de Sergio Massa, genera un dilema.

Ayer, Juan Grabois dijo: "Yo me bajo si el candidato no es Massa", con quien está fuertemente enfrentado. En general, en el kirchnerismo de paladar negro, el nombre de Massa no convence, no gusta. Hay cierto temor de que la base k no se termine militando por una candidatura impuesta desde arriba, porque Sergio Massa no los convence.

Se espera que, en este fin de semana largo en el sur, la Vicepresidenta termine de decidir sobre quién, finalmente, pone la mirada como candidato.

¿Será el 20 de junio? Es una fecha patria emblemática que recuerda al prócer que más le gusta a la vicepresidenta, Manuel Belgrano. Tal vez el próximo martes tengamos, finalmente, novedades y se revele el misterio de a quién apoya Cristina para ser candidato a presidente.

FM JL