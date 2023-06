Itai Hagman, diputado nacional (FdT), destacó que si el kirchnerismo se unifica detrás de Massa, su espacio mantendrá la candidatura presidencial de Juan Grabois. “Sería criminal para nuestra generación que no haya una expresión que represente cabalmente nuestra agenda”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Hacemos un balance de lo que está sucediendo en el frente oficialista a partir de la presentación de la alianza y el cambio de nombre a Unidos por la Patria.

El cambio de nombre lo veo con simpatía porque me parece que una de las cuestiones más importantes en el contexto de Argentina tiene que ver con la soberanía en múltiples aspectos, desde la discusión con el Fondo Monetario Internacional hasta la discusión sobre qué haremos con los recursos naturales como el litio, entre otros.

Por lo tanto, considero que la cuestión patriótica es un tema crucial que se encuentra en la cima de los problemas más importantes de Argentina. Es una de las principales banderas que debemos levantar, una perspectiva soberana. Por lo tanto, el nombre, personalmente me gusta.

Además, está relacionado con la idea de refundar una experiencia fallida, y esto hay que decirlo con todas las letras: el Frente de Todos, como coalición y como gobierno, no ha obtenido los resultados ni ha tenido el desempeño que todos esperábamos, tanto los que lo integramos como los que lo votaron para gobernar en 2019.

Entonces, claramente, hay un espíritu de refundación, de hacer un balance crítico de lo que ha sucedido en estos años, pero también estamos convencidos de que el único espacio político capaz de resolver los problemas que enfrenta Argentina, con la gente adentro, no a través de la devaluación ni del ajuste, no mediante recetas que ya han fracasado, es nuestro espacio político. Por eso, nos dirigimos hacia una campaña electoral que probablemente incluya PASO.

Dentro de nuestro espacio, en Unión por la Patria, estamos expectantes para ver quiénes serán nuestros candidatos. Como sabés, en nuestro espacio hemos postulado la candidatura presidencial de Juan Grabois, pero si hay otro candidato que exprese una agenda similar y que incorpore el programa que estamos planteando, y que además represente una renovación, estaremos dispuestos a llegar a un acuerdo, ya sea con Wado o con Axel Kicillof, para participar en esas primarias.

¿Si Wado o Axel no fueran candidatos a presidente mantendrían la candidatura de Juan Grabois?

Sí, pero por una cuestión que tiene que ver con que nosotros consideramos que los dos requisitos que tienen que estar representados dentro de las primarias, ante todo, tienen que ver con la cuestión generacional y con el programa.

A la cuestión generacional, Cristina le puso un título, dijo “los hijos de la generación diezmada”. Tiene que haber un hijo de la generación llamada y por supuesto tiene que haber una incorporación de elementos propositivos programáticos.

Una incorporación en el sentido de la agenda que nosotros venimos planteando, plantarse de una posición de más fuerza con el Fondo Monetario, la cuestión del litio y los recursos naturales, la agenda de tierra, techo y trabajo, la cuestión social.

Tiene que haber alguien que exprese es agenda, Juan la expresa muy bien, pero por supuesto estamos dispuestos a ponernos de acuerdo con otros que también la puedan expresar.

Juan Grabois fue muy crítico de Sergio Massa, incluso más crítico de él que del propio presidente o de Massa. ¿Consideran que el hecho de que haya PASO expresa una derrota para el ministro de Economía?

No lo sé porque no sé cuáles eran sus pretensiones. Nuestra preocupación no era solamente una cuestión de nombres, sino que nuestro espacio político no quede hegemonizado por sectores que claramente tiene una agenda distinta de la que yo te mencioné recién, que responden a intereses distintos y tiene otra visión de cómo resolver los problemas de la Argentina.

No queremos que este espacio político, cuyo componente mayoritario lo expresa Cristina, pero que expresa un conjunto de ideas y una visión determinada. Es un sector social que busca una agenda de transformación que tiene que ver con la defensa de la soberanía, con poner la distribución del ingreso como una de las preocupaciones centrales.

En definitiva no queremos que ese sector, que consideramos que es el mayoritario de nuestra coalición y que expresa una importante porción de los que votan a nuestro espacio, quede hegemonizado por un sector que tiene otra visión.

Juan Grabois, el más crítico de Massa al interior del frente oficialista.

Massa es uno de los exponentes de esos que tienen otra visión. Yo no tengo manera de saber si quería ser candidato o no.

Nosotros estábamos vamos a estar este muy conformes si se confirma, todavía falta tiempo, que va a haber un candidato que exprese esta agenda de transformación que te mencionaba, y si no, la va a expresar Juan Grabois con mucha fuerza, como la viene expresando.

Te agrego algo más. Además de la cuestión económica y soberana, hay un enojo de una parte importante de la sociedad con la política, que lamentablemente la viene canalizando una expresión política que está en el límite de la convivencia democrática y tiene propuestas delirantes.

Ahora, nosotros nos tenemos que hacer cargo de esa bronca, y me parece que Juan Grabois es uno de los pocos de nuestro espacio político que se está haciendo cargo de parte de esa bronca, de ese cuestionamiento a la política, o a una forma de hacer política que hoy, sobre todo en la juventud, está generando una sensación de distancia muy grande con la sociedad.

Por eso me parece que lo que está aportando Juan Grabois a Unión por la Patria es algo que tiene mucha significación política para no regalarle a la extrema derecha una suerte de representación de la bronca de la juventud, o de cierto cansancio y cuestionamiento de la juventud hacia la política Argentina.

¿Cristina Kirchner perdió la lapicera?

Alejandro Gomel (AG): Vos reafirmás lo que dijo Grabois, que por más que Cristina Kirchner pida que baje su candidatura, en caso de que llegue a un acuerdo encabezado por Massa, ustedes la van a mantener.

Scioli también se mantuvo firme e impuso las PASO a pesar de los intentos de que haya lista de unidad. Antes, un pedido de Cristina era irresistible para los dirigentes de dentro del espacio. ¿Qué cambió?

Nuestro espacio, en particular, siempre conservó cierto nivel de autonomía, aunque con una enorme lealtad y respeto por lo que representa Cristina en términos históricos, y también de liderazgo popular todavía con enorme actualidad.

Pero también es cierto que la experiencia de las últimas dos elecciones presidenciales, y la experiencia del gobierno de Alberto tuvieron un balance claramente negativo.

No estamos dispuestos, después de esta experiencia, a que la conclusión sea apostar una candidatura de un sector que no representa nuestras ideas, que no representan nuestros intereses, que no representa ni un compromiso de lealtad al pueblo argentino ni tampoco a Cristina.

Entonces, nos parece que sería criminal para nuestra generación que, al menos en las primarias, no haya una expresión que represente cabalmente nuestra agenda. Sería resignarnos a un supuesto pragmatismo que, además, no está trayendo resultados positivos.

Nos podrían decir ”bueno, pero ustedes tienen una posición demasiado ideologizada y hay que ser más pragmático”. Bueno, estamos dispuestos a ser más pragmáticos, pero el pragmatismo viene asociado a resultados.

¿A dónde nos ha llevado el pragmatismo con la experiencia de elegir a Alberto? ¿A dónde nos lleva el pragmatismo de suponer que lo mejor es la candidatura de Massa? Yo cuestiono fuertemente que haya resultados que nos permitan ver estas como acciones pragmáticas efectivas, ni en términos de gestión ni en términos electorales.

No hay ningún elemento objetivo que me haga pensar que una hipotética candidatura de Massa electoralmente nos dé más chances de ganar que una candidatura de Wado o de Axel. Es más, tengo argumentos para justificar que Wado de Pedro, Axel Kicillof y Juan Grabois son mejores electoralmente que Sergio Massa o Daniel Scioli.

Conectan mucho mejor con lo que hoy está sintiendo una parte de la sociedad, con una demanda de renovación de la política, con lo que mencioné antes, la bronca y la angustia que tiene un sector de la juventud, que está muy enojada con la política.

No tengo dudas que esos candidatos son mucho más potentes que candidatos que son parte de una suerte de establishment de la política Argentina.

AG: Básicamente, estás diciendo que “ya probamos con Alberto Fernández y falló”...

Sí Pero además Scioli y Massa son parte del staff permanente de la política Argentina. Son parte de una suerte de statu quo de la política.

Creo que si nosotros, a la sociedad como está hoy, le ofrecemos algo que se parece mucho al statu quo, no creo que nos acompañen, creo que les tenemos que ofrecer algo distinto.

El balance legislativo del FdT

Claudio Mardones (CM): ¿Cuál es el balance que hacen de la actuación del frente oficialista en Diputados? El Frente Patria Grande ha impulsado más de 10 proyectos, el más paradigmático, es la Ley de Envases que ayer volvieron a presentar…

Hubo distintos momentos. Cuando durante la pandemia pudimos sancionar el aporte extraordinario, el impuesto a las grandes fortunas, fue un momento de relación muy virtuosa entre entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo.

Hubo momentos, por otro lado, de discrepancias. El momento de mayor desconexión fue cuando se discutió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ustedes recordarán que cuarenta y pico de diputados no acompañamos ese acuerdo.

Probablemente haya sido el punto bisagra, el momento de mayor expresión de la crisis, de la experiencia fallida del Frente de Todos. Nada menos que con uno de los temas más relevantes de la política Argentina, la negociación de la deuda que dejó Macri con el Fondo Monetario Internacional.

Después hay toda una agenda legislativa, como vos mencionabas recién. La política del salario universal, la Ley de Envases que se volvió a presentar, etc.

En algunos casos tiene que ver con el funcionamiento de nuestra coalición y en otros casos tiene que ver con las negociaciones con los otros bloques, porque vos sabés que no tenemos mayoría en el parlamento, por tanto, cualquier ley hay que sacarla en consenso o acuerdo con algún sector de oposición y eso tampoco ha sido sencillo. Algunas cosas hemos logrado, algunas leyes se han sancionado, otras no.

Esa agenda queremos ponerla en la discusión electoral. Estamos ante dos caminos muy claros. Ayer leía una suerte de plataforma electoral que sacó Juntos por el Cambio, donde dice muy claramente que, para ellos, hay que ir a una rápida unificación del tipo de cambio, eso significa hacer una devaluación brusca de la moneda. Hasta Cavallo salió a decir que eso era inviable.

También hablan de la reducción de derechos laborales, de mayor precarización laboral, con el argumento de que eso va a ayudar a la formalidad.

Es decir, toda una agenda programática que va por un camino que yo creo que no sólo no resolvería el problema de los desequilibrios macroeconómicos o la inflación, sino que los agravaría, y además, con un gran padecimiento social.

La otra agenda tiene que ver, por supuesto, con hacernos cargo de los problemas y asumir que para estabilizar la economía tenemos que revisar el acuerdo con el Fondo, porque con este acuerdo es inviable la estabilización de la economía.

Tenemos que avanzar en una política soberana para la gestión de nuestros recursos naturales, sobre todo por las oportunidades que se abren. También tenemos que poner en el centro de la política pública la cuestión distributiva, la cuestión de los salarios. En definitiva, hay dos agendas muy marcadas.

Nosotros estamos impulsando incorporar en el programa de Unión por la Patria parte de la agenda legislativa que estuvimos impulsando.

Para nosotros tiene que ver con garantizar menos un salario mínimo para toda la población, que nadie quede por debajo de la indigencia, tiene que ver con la Ley de Envases, que tiene un objetivo medioambiental pero también generar trabajo en la economía del reciclado.

Toda esa agenda, queremos incorporarla en el debate programático que va a tener Unión por la Patria y que va a llevar como propuesta a la sociedad para salir de esta situación crítica.

Como contrapunto, se están proponiendo recetas que ya fracasaron en Argentina y que, además, son propuestas absolutamente deshumanizadas que lo único que van a hacer es traer más sufrimiento y padecimiento al pueblo argentino.

