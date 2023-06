"El índice del fracaso y la decadencia": la oposición fulminó al Gobierno por la inflación de mayo

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullirch fueron algunos de los dirigentes opositores que cuestionaron en duros términos la política económica del gobierno nacional después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara que la inflación subió 7,8% en mayo, un aumento interanual de 114,2%.

"Las cuentas no dan, la plata no alcanza para nada y no se llega a fin de mes. No podemos seguir así. A partir del 10 de diciembre vamos a empezar a bajar la inflación para que podamos volver a vivir tranquilos", escribió el jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial.

Inflación del 7,8%: cuáles fueron los productos que más aumentaron en mayo

Por su parte, la ex ministra de Seguridad consideró que el salto de los precios refleja "el índice mensual del fracaso y la decadencia sin ninguna política para revertirlo". "Es el cambio o es esto", sentenció en clave electoral.

Quien también utilizó la plataforma del ave celeste fue Javier Milei. El líder de La Libertad Avanza volvió a insistir con el cierre del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

"Repitan conmigo. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que deriva de un exceso de oferta de dinero, el cual puede surgir de un aumento de la oferta, de una caída de la demanda o de las dos cosas a la vez. Negarlo no es gratis. Stop (paren) BCRA", tuiteó.

Fuertes críticas de JxC y la izquierda al Frente de Todos por la inflación

Según declaró María Eugenia Vidal en sus redes sociales, la inflación "no es psicológica ni autoconstruida" y "duele en el bolsillo de cada argentino y en pensar en un futuro desesperanzador para sus familias".

"Cada punto de la inflación son miles de argentinos que viven en la pobreza. No podemos esperar hasta el 10 de diciembre, se necesita un plan económico y ponerlo en marcha. Es ahora. Es urgente", planteó.

La misma vía eligió Diego Santilli, que utilizó el eslogan "guerra contra la inflación" del presidente Alberto Fernández para fulminar la gestión del gobierno nacional.

"La única guerra es la que pelean los argentinos todos los días para llegar a fin de mes. Han fracasado rotundamente y le han dado la espalda a la sociedad", juzgó el postulante cambiemista para la gobernación bonaerense.

Brecha del 250%: el abismo entre productores y consumidores en frutas y verduras

En la misma línea declaró Cristian Ritondo, al interpretar que "nunca combatieron la inflación, ni sus demonios, ni pelearon la guerra, ni llamaron a un psicólogo" sino que "solo mintieron para dejarle una bomba al próximo gobierno".

Otro que también disparó munición gruesa contra la alianza peronista fue el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Bajo su perspectiva, el IPC de mayo "es la muestra más clara de un gobierno que fue incapaz de conducir a la Argentina desde el primer día".

"Nos arrastran en su caída y nos dejan un país quebrado, pero vamos a recuperarlo con liderazgo, un plan de gestión y un rumbo claro", acotó el mandatario jujeño.

En la vereda opuesta, el precandidato presidencial del Frente de Izquierda, Gabriel Solano cargó contra los principales socios de la coalición gobernante. "Solo Massa, CFK y Alberto pueden festejar una inflación del 7,8% y un salto del 114% de la inflación interanual", disparó.

MF