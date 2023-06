José Ignacio “Vasco” de Mendiguren, dirigente de la UIA, manifestó que la inflación será menor a la pronosticada por las consultoras. Además, defendió el crecimiento del empleo formal estos últimos tres años. “Nosotros creemos que se sale apostando al crecimiento”, declaró el funcionario nacional en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿La inflación será bastante menor de lo que pronosticaban la mayoría de las consultoras?

Estamos esperando que se diga, pero nosotros pensamos que será así. El impacto que más nos perjudicó fue la sequía, para todo lo que era ese camino descendente que estábamos emprendiendo con la inflación, desde que asumimos en agosto, con el 7,4%.

Llegamos al 5,1% sobre el final del año pasado, en ese sendero que seguíamos recorriendo, porque paralelamente íbamos con el ordenamiento fiscal. El gasto que llegó a estar en el 12%, lo llevamos y cumplimos con el Fondo con el 12,5%.

Pero se nos complicó con esta sequía histórica que nos sacó 20 mil millones de dólares de ingreso, que equivalen a la cuarta parte de nuestras exportaciones del año pasado.

Todos pronosticaban que la inflación era creciente, ¿ahora termina siendo decreciente? ¿En lugar de un nueve delante tendrá un siete? ¿Ahí cambiaría la tendencia?

Por supuesto, aparte yo escucho las consultoras y tengo una Argentina que es la que vivo todos los días, y es la Argentina que produce, que tiene un nivel de inversión que está en el 17,3% de producto, que es la más elevada de los últimos 14 años.

También la producción del sector automotriz. Que dos plantas como Ford y Toyota elijan a la Argentina para el lanzamiento de sus nuevos productos, para toda la región. Ford con inversiones por 600 millones de dólares. Y el lanzamiento del AIC que Japón hará en la Argentina ya tiene 70 millones invertidos en una instalación nueva.

Con el empleo formal industrial llevamos 36 meses consecutivos de generación de empleo, es decir, 23 de las 24 provincias crecieron en el empleo formal privado, y 11 alcanzaron su máximo nivel desde el 2009.

Entonces, uno mira el empleo y el nivel de actividad industrial que tenemos (el 68% y es una de las más altas). Yo todos los meses veo el consumo de gas, la capacidad instalada que se mantiene con dificultades, y no nos cabe duda de que una inflación de este nivel, y una falta de dólares, como la que acabamos de hablar, no pueden no impactar en una economía.

Pero así y todo, esa economía real sigue respondiendo con inversión y generación de empleo formal. El problema es que, por la inflación, al que trabaja no le alcanza la plata.

Argentina terminará con un déficit fiscal de alrededor del 3% este año. Cuando Macri fue al FMI y le pidieron llevar el déficit fiscal a 0%, lo primero que hizo fue eliminar la obra pública, y eso fueron 2 puntos del producto bruto.

Ahora, la obra pública es la que también permite a muchos candidatos oficialistas en las provincias argentinas ganar las elecciones.

Entonces, tenés una especie de intercambio entre inflación o actividad, inflación generada por el déficit público o actividad, y este gobierno decidió priorizar la actividad más allá de la inflación. ¿Es correcto plantearlo de esta manera?

Es exactamente lo que sucede en el debate siempre, lo tuvo hasta Nixon, todos lo tuvieron.

El modelo anterior o el gobierno anterior, duplicó la inflación en su periodo, no es que la controló. Sin embargo, duplicando la inflación, de los cuatro años de ejercicio, la economía cayó en tres. Nosotros también la duplicamos, pero con guerra, pandemia y sequía. El otro modelo, sin estas cosas. Hasta ahora, de los cuatro años vamos creciendo en tres.

Es lo que vos decís, no hay peor salario que el que no se percibe, por lo tanto, cuando una crisis te destruye el salario y el empleo, no hay salario, y hay una persona que no cobra la obra social, que queda en su casa. Entonces, nosotros, hasta ahora, priorizamos el empleo y el nivel de actividad. Estas son las indicaciones que tengo de Massa.

Por eso consideramos que un plan de estabilización tiene que ver con el crecimiento económico, es decir, si vos no crecés, es como abanicar un cadáver, y a la larga vas a una caída del nivel de actividad. Eso es caída del empleo, la caída del empleo es caída de la recaudación y al equilibrio fiscal que aspirás llegar te cuesta porque la economía se cae.

Eso sucedió en el periodo anterior, y hoy tenemos inflación, que claramente no queremos tener, por eso la combatimos ni bien asumió Sergio (Massa), pero manteniendo el nivel de actividad.

¿Podés confirmar que Sergio Massa se haya reunido ayer con Cristina Fernández de Kirchner?

Son permanentes las reuniones que tienen, se reúnen y hablan por teléfono. Creo que la Argentina de hoy da para que no haya un llamado que pueda conducir todo, sino que las ideas se compartan. Lo que está en juego hoy, además de las elecciones, es un modelo para la Argentina.

Es discutir si vamos a continuar un modelo productivo y competitivo que ponga el eje en la producción, o queremos volver a un modelo especulativo financiero, que no tiene una sola cifra que podamos defender porque le ha ido mejor a la Argentina.

Esto requiere estar convencido del rumbo, ver cómo resolvemos este agujero de 20 mil millones de dólares, con todo lo que vemos hacer a Sergio, yendo a China, a Brasil, a Estados Unidos, al Fondo, para que podamos sostener este nivel de actividad, porque estamos convencidos que estamos en la víspera de una Argentina absolutamente distinta.

Respecto del futuro de la Argentina, nadie duda. El tema es cómo cruzar la etapa de la corrección de los precios negativos, que no lo puede hacer un gobierno saliente. ¿Ves a Sergio Massa candidato a presidente único del oficialismo?

Creo que el sábado lo definió. Nosotros creemos que el especial momento que vive la Argentina (un país que no tiene reservas suficientes), hay que mostrar unidad y no salir a pelearnos entre nosotros.

Sergio Massa dijo que “somos una coalición, nosotros sostenemos esto”, y lo comparto. Después, somos una coalición, si deciden que hay que ir en una PASO, “anótennos”, dijo él.

Pensamos lo que pensamos y lo seguimos creyendo, y todos los días, como lo dijo él: “Yo no extorsiono, ni especulo. En el peor momento nos tiramos arriba de la bomba y nos hicimos cargo”. Pero no es lo mismo tener la gestión donde tenés la sensibilidad del día a día a cuando no estás en la gestión y de afuera opinás.

¿Será candidato él o el Frente Renovador?

Yo creo que lo va a decidir, ojalá tengamos ese candidato, y lo digo con sinceridad. Hace muchos años que estamos acá, con un perfil que es capaz de hablar con Estados Unidos y arreglar con el Fondo, charlar con el Club de París, firmar con Brasil y con los chinos, ir al sector cerealero y pedir que colaboren con las reservas, hablar con los bancos para que vayamos renovando y no defaultear la deuda en pesos, como aconsejaban.

Hoy todos sabemos que no te prestan dólares si no tenés, y que si tenés que financiarte, el financiamiento es interno. Ahora, cuando vas al financiamiento externo, tratás de no defaultear como hizo el gobierno anterior con Lacunza. Lo que tratás es de poder renegociar.

Tenés que unificar el mercado cambiario, entonces, en algún momento habrá una situación traumática que va a necesitar un cirujano distinto a lo que se hace hoy...

¿Creés que Massa piensa que podés convivir con una brecha?

La forma de unificar el mercado será la del cirujano que venga el 10 de diciembre. Y la tarea que va a tener será esa, cómo resolver de la manera menos traumática ese problema.

Eso tiene que resolverse, el tema es cómo y de qué forma. Acordate, no hago política partidaria, que el gobierno anterior empezó sacando un cepo y terminó poniéndolo; empezó liberando tarifas y terminó congelándolas; empezó sacando retenciones y terminó poniéndolas.

Fuimos al FMI, le pedimos 45 mil millones y terminamos defaulteando en pesos. Entonces, no es tan fácil la gestión cuando tenés que actuar. Pero estamos convencidos que el rumbo es un tipo de cambio único, sin brecha, el tema es cómo se llega.

Domingo Cavallo decía lo mismo, que no puede haber dos tipos de cambio y brecha, pero le digo “vos en el 2001, y nadie duda lo que pensabas, tenías 14 tipos de cambio”, y además tenía 18 monedas circulando en la Argentina y no creo que él pensara eso. El tema es cómo salís de eso.

Nosotros creemos que se sale apostando al crecimiento, y si mirás los resultados de Sergio Massa, desde que anunció las medidas hasta que lo agarró la sequía, tomamos el país con ciento sesenta y pico de brecha y llegamos al 80.

Porque una devaluación brusca en un país con bajo nivel de reservas, alta inflación y un poder adquisitivo del salario que se licuaba todos los días, nadie te garantiza dónde terminaba, entonces lo que hizo fue apostar a bajar el techo y no subir bruscamente el piso.

Después pasó lo que pasó, pero no te quepa duda que nosotros sabemos que con una brecha de esta naturaleza no es una economía que pueda perdurar.

