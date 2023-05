El exintendente de San Martín, Gabriel Katopodis, teorizó al respecto de la inflación: "Se la resuelve con un plan de economía en marcha, obra pública y empleo". Además, ordenó las prioridades que se deberían tener en el corto plazo. "La primera llave es generar empleo, aun cuando no alcance", sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Este gobierno hizo mucha obra pública, y eso, entre otras cosas, debe explicar el triunfo del peronismo en las distintas provincias. ¿Cuán importante resultó ese punto en las últimas elecciones provinciales?

No hay dudas de que el resultado en estas provincias tiene múltiples factores, entre ellos el diálogo entre los gobernadores y el Gobierno Nacional para que haya obra pública como nunca existió en cada una de estas provincias.

En el gobierno de Mauricio Macri las endeudaron en dólares, frenaron las obras públicas y las economías regionales estaban clavadas. Hoy es otra realidad. Hay otra confianza de la gente, se sabe que existe un “para adelante” que no es una ilusión. Actualmente hay casi pleno empleo, los lugares turísticos con mucha demanda, y provincias que, en lo productivo e industrial, están en movimiento.

¿Esto se puede trasladar al Gobierno Nacional cuando sean las elecciones generales?

El gran desafío es poder contar el todo, contar con el apoyo a las economías regionales. Es un modelo de país que no lleva a endeudarse en dólares, sino a tener ordenamiento en las cuentas públicas que permiten decidir a dónde ir y mover el mercado interno, entre otras cosas. Ese es el modelo que queremos plebiscitar en las próximas elecciones.

Los votantes le asignan la responsabilidad de la inflación, no al gobernador, sino al Gobierno Nacional. De ser así, se desprende la teoría de que la gente prefiere que haya inflación pero no recesión o, en algún punto, creen que la misma es el principal problema. ¿Es posible que la ciudadanía en su conjunto prefiera inflación antes que recesión?

No, tenemos que comprender que hay angustia y por eso se demanda vivir mejor. Esa angustia es la que hay que canalizar para representarla en términos políticos.

Lo segundo sería tener un mensaje muy claro de que a la inflación se la resuelve con un plan de economía en marcha, obra pública y empleo. Si hay algo que se destacó en estos últimos años en las provincias fue la cantidad de empleo que se ha generado. Obviamente sabemos que sólo uno de los problemas.

Por ejemplo, hoy en Pilar vamos a inaugurar dos centros de desarrollo infantil y ayer, en La Pampa, estuvimos con el Presidente poniendo en marcha el acueducto más importante de la historia allí.

Cuando al gobierno de Macri se le acabó la posibilidad de endeudarse paró toda la obra pública porque el FMI le pidió que no haya déficit fiscal. Entonces uno puede parar la obra pública y bajar la inflación o darle prioridad al crecimiento. Hay un punto donde el que gobierna elige a qué apuntar, ¿no es así?

Sí, pero haber parado la obra pública en 2018 no resolvió los problemas. Tenemos que solucionar esto sin profundizar los efectos de los problemas, hay que proteger lo que funcionó, como el proceso de industrialización.

En su spot de campaña decía “Katopodis promete y cumple”, dando a entender, tácitamente, que otros prometen pero no lo cumplen. ¿Hay un rescate suyo como ser el ministro del Gobierno más ejecutivo cuando en la Provincia usted integra el pequeño grupo de personas que van a decidir la estrategia electoral?

Lo importante es que el peronismo avance en un gran acuerdo. La elección en Tierra del Fuego es una muestra de eso, al igual que en La Pampa y la Rioja.

Buscamos una expresión variada y representativa de todos los sectores pensando en confrontar con un modelo que lo único que propone es volver a políticas que ya fracasaron.

Tenemos la oportunidad, ya que la Argentina tiene los recursos que el mundo está demandando. Hay que ponerlo en una perspectiva de desarrollo, por eso la creación de universidades, por eso Vaca Muerta, entre otros factores influyentes.

Las candidaturas en el Frente de Todos

Alejandro Gomel (AG): ¿Sería un error desdoblar las elecciones en la Provincia como deslizó el gobernador Axel Kicillof?

Veremos electoralmente cuáles son las opciones que hay que seguir. La idea es cumplir nuestro plan y ver cómo llegar con respuesta a los problemas del país.

El macrismo quiere hacer obra pública sólo en la Ciudad, nosotros en el país. Ellos quieren cerrar universidades y nosotros seguir haciéndolas crecer. Eso nos va a dar la posibilidad de representar el voto de confianza.

AG: Las PASO competitivas o con candidato único, ¿cuál es la mejor opción?

Un gran acuerdo del peronismo, sin eso no hay unidad ni PASO. La idea es evitar que vuelva el macrismo, todos los días trabajamos para eso. Tenemos que bajar dos tonos al interior de la interna y subirlos en el diálogo con la sociedad.

Hay una Argentina que no está en los medios ni en las redes. Hay un país productivo que está en movimiento. En el interior todo es más genuino y palpable y se transmitió en los últimos comicios.

AG: ¿Se ve compitiendo en las PASO presidenciales, ya que en algún momento Alberto Fernández lo puso en ese lugar?

No, los nombres propios los vamos a ir encontrando, no son el comienzo de la conversación sino el final. Necesitamos un Estado fuerte, que haya más empleo y consumo. Esa es la tarea en la que voy a estar comprometido.

Gabriel Katopodis y Alberto Fernández

Fernando Meaños (FM): Este Gobierno quiso poner la prioridad en la actividad económica y el empleo, pero tampoco solucionó todos los problemas. ¿No le faltó un plan antiinflacionario?

Desde el primer día le estamos dando pelea a esta principal demanda y vamos a seguir buscando algún nivel a la baja de los precios. Una vez logrado eso, queremos que haya una Argentina en donde se pueda vivir.

La Argentina tiene una memoria muy reciente de que esas políticas de shock no funcionan, subir 10 escalones de un movimiento sale mal. Hay una oportunidad enorme y va a ser con una expectativa de desarrollo.

FM: Recién habló de pleno empleo y de mejora del ingreso, pero en los últimos años apareció con mayor masividad el fenómeno de empleados registrados que son pobres. ¿Qué análisis hace de eso?

Cuando gobierna el peronismo el crecimiento económico y la distribución de ingresos tienen que ir de la mano. Todos los argentinos deberán tener un trabajo y un salario que les alcance, hacía allí va todo nuestro esfuerzo.

Puede haber una coyuntura donde pueden haber salarios más altos con 20% de desempleo (como en los noventa), o salarios más bajos pero todos empleados, como cuando asumió Duhalde, incluso ahora mismo. Hay una tensión entre el nivel salario y el empleo, como lo hay entre la cantidad de obra pública y la inflación, ¿es así?

Sí, pero la primera llave es generar empleo, aun cuando no alcance. Si no tenemos un mercado interno fuerte, la economía no va a funcionar. El 80% de nuestro Producto Bruto viene de ahí.

Lo que se discute como modelo es qué va primero. Pero hay que tomar decisiones que muchas de ellas son excluyentes, siempre tratando de buscar un equilibrio. Es la búsqueda proporcional entre libertad e igualdad o el planteo de una disciplina macroeconómica espartana con una economía en crecimiento. Esta es la discusión entre la coalición oficialista y la opositora, ¿correcto?

Estoy de acuerdo, hay dos modelos. Cuando gobernaron, querían generar una economía que permita, por vía del derrame, ir resolviendo cuestiones.

Hicieron creer que primero había un estadio de sacrificio para que cambie algún día. Y eso históricamente nunca funcionó. Nosotros tenemos otra concepción, queremos que el ciudadano de a pie sienta que es protagonista de lo que estamos construyendo.

