Gustavo Sáenz fue el primero de los candidatos que celebró el pasado domingo. El mandatario logró su reelección con un holgado 47,52% de los votos y aseguró que su amigo, el ministro de Economía, Sergio Massa, jamás le habló de una posible candidatura presidencial.

En la provincia, Sáenz, durante su primer mandato, reformó la Constitución provincial y limitó la gobernación a dos periodos consecutivos. Previamente podían ser elegidos tres veces consecutivas como ocurrió con Juan Carlos Romero, primero, y Juan Manuel Urtubey, después. Por eso comienza el último período de Sáenz al frente de Salta.

Sáenz se refirió a Esteban Bullrich de quien dijo que “le importa realmente la Argentina y por eso llamo a la unidad nacional”, pero también se refirió a Sergio Massa en una entrevista con Infobae. “Todo el mundo sabe que somos amigos. De hecho, cada uno ha tomado su camino, pero tengo una amistad que trasciende la política”, reconoció.

“Veo que está peleando y luchando para ver cómo mejora la situación económica y también veo cómo muchos desde adentro y desde afuera ponen palos en la rueda para que a Argentina le vaya mal. Hay que dejar de lado la soberbia, las mezquindades y con humildad y grandeza sentarse para resolver los problemas de la gente que la está pasando mal”, agregó.

Del otro lado de la contienda política, el gobernador de Salta también tiene amigos, como es el caso de Horacio Rodríguez Larreta. “Horacio también es amigo y con él tengo una muy buena relación. La verdad es que tengo una muy buena relación con todos los dirigentes nacionales. Eso también ha posibilitado que en el gobierno anterior, como intendente, consiga obras emblemáticas para Salta y en este gobierno también agradecer todas las obras que hemos conseguido para la provincia”, detalló.

En 2015 el gobernador salteño fue acompañó a Sergio Massa en la fórmula presidencial tras haber ganado la intendencia en Salta Capital. Ante la pregunta si ese escenario puede volver a repetirse, aseguró: “Yo hablo con Sergio todos los días y nunca me habló de una posibilidad de ser Presidente".

Sáenz dijo que Massa "está muy ocupado y preocupado por la situación, que se la ha cargado al hombro y eso también hay que reconocerlo". "Ningún dirigente político ha agarrado esa brasa caliente y él lo hizo. Sergio siempre lo dijo y lo digo yo también: no hay salvadores ni líderes mesiánicos. Acá si no nos ponemos de acuerdo todos, esto no se va a resolver, así que yo por ahora no tengo ninguna intención de eso. Salta me ha dado una responsabilidad grande”.

El camino político de Gustavo Sáenz

En 2019, después de haber buscado la presidencia de la mano de Sergio Massa y de haber apoyado al macrismo cuando peleaba por la intendencia de Salta, llegó a la gobernación de su provincia natal con el apoyo del 62% de los votantes.

Un momento clave de su trayectoria política se remonta al 2015, cuando Sáenz fue candidato a vicepresidente al integrar una fórmula con Sergio Massa para las elecciones presidenciales de aquel año. El mandatario provincial se permitió bromear por haber sido en aquel entonces unos de los candidatos más “googleados”.

"Nadie me conocía, era el candidato Massa más Google porque todos buscaban quién era", admitió Sáenz cuando el exintendente de Tigre lo presentó como compañero de fórmula para la elección presidencial de 2015, que terminó ganando Mauricio Macri.

Con la derrota del tigrense, Sáenz asumió su cargo como intendente de Salta y en las legislativas del 2017 formó parte de un frente electoral llamado un "Cambio para Salta", espacio con el que apoyó al macrismo a nivel local.

En 2019, formó el Frente Sáenz Gobernador con 14 partidos, entre ellos, el PRO, y ganó la gobernación con el 53,76% de los votos.

Antes de consagrarse como mandatario reelecto de su provincia natal, Sáenz se desempeñó en distintas áreas de la función pública: