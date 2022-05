Se quedó dormido mientras viajaba y pasó la noche encerrado en un colectivo

Un joven se hizo viral en Twitter tras revelar que se quedó dormido mientras viajaba en colectivo y tuvo que pasar toda la noche encerrado en el interno hasta que se retomó el servicio al día siguiente.

Zair Palamarevich, el protagonista de esta insólita historia, utilizó su cuenta de la red social del pajarito para narrar lo que le había sucedido y agregó dos fotos suyas adentro del colectivo como prueba de su relato.

“Me dormí en el colectivo después del club y el chofer me dejó adentro encerrado hasta las 7:20 que sale de la parada”, escribió Palamarevich y acompañó el mensaje con dos fotos, una del interno completamente vacío y una de él tras despertarse del inusual descanso.

El tweet del joven se volvió viral entre los usuarios al punto del que este le llegó a su papá, quien le explicó que se enteró de la historia a través de un delegado de su trabajo y lo calificó de “Boludón”.

Después de que algunos internautas le sugirieron denunciar al conductor y a la empresa por lo sucedido, Palamarevich aclaró que fue su decisión y que “el chofer lo ayudó dejándolo adentro del colectivo”.

“Yo le pregunté al chofer si me podía quedar adentro del colectivo hasta las 7:20 para que no me pase nada, el chofer me ayudó dejándome adentro”, expresó y agregó que le realizó el curioso pedido al conductor de la unidad para no volver solo a la madrugada.

El protagonista de la historia aclara que el colectivero lo ayudó dejándolo adentro de la unidad.

Tras la aclaración, muchos usuarios comentaron que el chofer “hizo lo correcto” y que “fue lo mejor que pudo hacer”.

“A mi me pasó. Un amigo colectivero me dijo que primero intentan despertarte. Si no pueden, te dejan ahí encerrado. Más que nada se fijan que no estés muerto. Eso les pasó muchas veces”, agregó otro twittero.

AS./fl