"La cheta-roba perros": le sacó un cachorro a un indigente porque "lo maltrataba" y la escracharon en redes

Una joven "se apropió" de un perro callejero al considerar que su dueño no le proporcionaba los cuidados indispensables. Orgullosa de su accionar, difundió la historia en su cuenta de Twitter y dejó abierta ante la comunidad la posibilidad de hacer donaciones para "aportar a la causa", sin embargo, el hecho generó críticas y expresiones de repudio generalizado en las redes. Por su parte, el indigente realizó su reclamo ante las cámaras televisivas y expresó que extraña a su mascota.

El episodio se hizo viral a través del posteo de la protagonista acusada, quien se refirió al trato inadecuado recibido por el cachorro: "Recoleta: un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ‘ni por un auto lo daba’. Hace cinco metros y vemos que al cachorro se le suelta la correa. Él no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo”, publicó la joven a través del usuario @nomuynormal, actualmente inaccesible.

Tras añadir que desconocía si la persona en situación de calle estaba "drogado, borracho o loco", relató que "el tipo volvió a los gritos pelados revoleando cosas, pidiendo por su perro. A mí, la verdad, me partió el alma, pero no puedo dejar que, por lástima, tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

Más adelante, la acusada mencionó la intervención de los agentes de la Policía: “Les explicamos la situación y les dijimos que estaba todo el negocio de testigo, y nos dijeron que había alguien que se hacía cargo de las vacunas, una amiga de este hombre. Pero que no sabían si era verdad”, tuiteó.

Los efectivos policiales, según la joven identificada como "Flor", "entendieron la situación" y la dejaron irse con el perro: "Lo tapamos y salimos corriendo para buscar un taxi”, expresó. La publicación (retirada de la plataforma) finalizaba con un detalle del CBU para incentivar a los usuarios de Twitter a que realicen donaciones para "aportar a la causa" de John. Esto ocasionó una ola de indignación en muchos usuarios que descalificaron el accionar de "Flor" y comenzaron a llamarla "la cheta-roba perros”.

Qué dijo la persona en situación de calle que reclama que le devuelvan el perro

Agustín reclama por su cachorro John

La Policía descubrió que el dueño de la mascota tenía un pedido de captura, por lo cual permaneció unas horas detenido tras ser identificado por agentes de la Comisaría Vecinal 2A.

Posteriormente el sujeto fue liberado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, a cargo de Juan Giudice Bravo. “Se desestimó”, indicaron fuentes reproducidas por Infobae.

Ante las cámaras de Crónica TV, Agustín reclamó por su mascota: “Lo extraño mucho, es mi compañero. No le falta alimento, agua ni nada. Es juguetón, corre, juega, salta. Juega conmigo, nos reímos juntos. No es fácil conseguir otro, y no es lo mismo un perrito que otro. Creo que me debe estar extrañando”, explicó.

“Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita para orinar. Estaba creciendo a mi lado, no puede ser que me lo saquen así”, se lamentó el damnificado.

CA/ED