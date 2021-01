Tensión en EEUU: toque de queda paraliza a Washington tras un día de violencia

Fuerzas policiales de Washington, Estados Unidos, con la ayuda de la Guardia Nacional, procedieron a cerrar el Capitolio de Washington este miércoles luego de que cientos de manifestantes a favor del presidente Donald Trump irrumpieran en el recinto.

El ingreso de los partidarios republicanos fue propiciado por los comentarios del vicepresidente Mike Pence quien, en las afueras de la Casa Blanca, arengó a sus seguidores a impedir la ratificación de los resultados de las elecciones presidenciales.

4 horas después de iniciados los disturbios, el sargento de armas Paul Irving aseguró que el edificio del Congreso había sido asegurado, según pudo conocer la agencia de noticias Reuters.

Acto seguido, Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, dispuso un toque de queda en toda la ciudad. El mismo comenzó a regir a partir de las 18 (hora de Washington) y se mantendrá hasta las 6 de la mañana del día jueves 7 de enero.

"Recordatorio: El toque de queda en toda la ciudad para el Distrito de Columbia está en vigor desde las 6:00 p.m. del miércoles 6 de enero hasta las 6:00 a.m. del jueves 7 de enero" confirmó la mandataria a través de su cuenta oficial de Twitter.

Reminder: A citywide curfew for the District of Columbia is in effect from 6:00 p.m. on Wednesday, January 6, until 6:00 a.m. on Thursday, January 7.