Trabajar en modo supervivencia

Durante décadas, la aspiración era clara: estabilidad, previsibilidad y una carrera lineal. “Tener la vaca atada” implicaba seguridad a cambio de obediencia. Ese contrato, tácito pero poderoso, ordenó la vida laboral de generaciones. Hoy, ese modelo se desarmó. Las vacas están sueltas y millones de trabajadores quedaron en un terreno incierto, sin entrenamiento para moverse con autonomía ni herramientas para procesar el cambio.

La transformación no es gradual ni sectorial: es simultánea, transversal y constante. Automatización, inteligencia artificial, fusiones y reestructuraciones redefinen roles y expectativas a una velocidad inédita. Sin embargo, el impacto más profundo no es tecnológico, sino humano.

Los datos lo confirman. Cada año se pierden miles de millones de jornadas laborales por depresión y ansiedad, con costos económicos millonarios. En la región, el burnout alcanza a una proporción creciente de trabajadores. Al mismo tiempo, se abre una brecha de percepción: mientras las organizaciones asumen que la carrera lineal quedó atrás, una parte significativa de los profesionales aún se aferra a ese esquema. La consecuencia es una fuerza laboral que corre detrás de una transformación que no termina de comprender.

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En este contexto emerge un fenómeno poco abordado: el dolor laboral. No se trata solo de estrés o insatisfacción, sino de una desestabilización psicoemocional que afecta la capacidad de adaptación. Una persona en modo supervivencia —atravesada por miedo, incertidumbre o agotamiento— difícilmente pueda innovar, aprender o reconvertirse. Reacciona. Se paraliza o huye. Pero no construye.

A diferencia de otras crisis, esta combina tres niveles que se potencian entre sí. El personal, donde inciden historias individuales, pérdidas o conflictos. El organizacional, marcado por cambios estructurales, nuevas tecnologías o culturas en transición. Y el macrocontextual, atravesado por inestabilidad económica y social. Todo ocurre al mismo tiempo, impactando en decisiones, vínculos y desempeño.

Las organizaciones suelen enfocarse en habilidades técnicas o en la adopción de nuevas herramientas. Sin embargo, subestiman un factor clave: un equipo con dolor laboral activo difícilmente pueda sostener resultados, más allá de la tecnología que incorpore. La adaptación no depende solo de lo que se sabe hacer, sino del estado desde el cual se actúa.

En paralelo, a nivel individual, persiste una idea simplificada de la reinvención: actualizar el CV, sumar competencias digitales, cambiar de industria. Pero sin una base psicoemocional sólida, esos movimientos resultan frágiles. La incertidumbre no se resuelve únicamente con formación, sino también con una revisión más profunda del vínculo con el trabajo.

La “vaca suelta”, entonces, no es solo un cambio de escenario. Es una exigencia de reconfiguración. Implica pasar de la dependencia a la autonomía, de la obediencia a la toma de decisiones, de la previsibilidad a la adaptación constante. Pero ese pasaje no es automático ni lineal: requiere desarrollar recursos internos que no fueron necesarios en el modelo anterior.

El desafío es doble. Por un lado, reconocer que el dolor laboral dejó de ser un problema individual para convertirse en una cuestión estructural. Por otro, asumir que la transformación del trabajo no puede abordarse solo desde la tecnología o la productividad, sino también desde la salud mental y la construcción de identidad profesional.

En un mundo donde las reglas cambian de forma permanente, la ventaja no estará únicamente en las habilidades técnicas, sino en la capacidad de sostenerse en medio de la incertidumbre. La pregunta ya no es cómo volver a atar la vaca, sino cómo aprender a moverse cuando está suelta.

* Psicóloga del trabajo, autora de "Cuando el trabajo duele"

