Trump cancela nuevos fondos, y el primer "tren bala" estadounidense descarrila en una ciénaga de burocracia

Algunos ya lo tildan como "el mayor fracaso de infraestructura en toda la historia de Estados Unidos". Y razones no les faltan, porque la construcción del primer "tren bala" estadounidense se anunció en Los Angeles con bombos y platillos en 2008, con un costo proyectado de 33 mil millones de dólares, y 16 años después ya el posible costo ya trepó a 128 mil millones de dólares y creen que "recién podría estar listo" en 2033...

A una velocidad promedio de 220 km/h uniría Los Angeles con San Francisco en 2 horas y 40 minutos, contra las más de 6 horas que demanda el trayecto en auto o bus. Sin embargo las presiones políticas por un lado, cambiado varias veces su traza por demandas de ciudades intermedias, además de los interminables estudios de impacto medioambiental, que con cada modificación debían volver a realizarse, más los problemas para comprar algunas partes de terreno que sus propietarios no querían vender, todo fue moldeando una montaña de burocracia que hace que muchos ya aconsejen "dar el dinero por perdido y abandonar el plan".

Con ese 'paisaje' de de fondo, la noticia de este jueves sobre el controvertido tren bala del oeste americano fue el anuncio del presidente Donald Trump, de que cancelaría otros 4 mil millones de fondos federales para ese proyecto, al que calificó "el peor plan que haya visto".

En el plan original, de 2008, el primer tren bala estadounidense costaría 33 mil millones de dólares, pero ese presupuesto ya subió a 128 mil millones.

Los opositores de Trump señalan que "se trata de otra mezquina decisión política" contra el estado conducido por el ascendente gobernador demócrata Gavin Newsom, al que muchos ven como posible candidato presidencial para las próximas elecciones.

"La cancelación por parte de Trump de las subvenciones federales para el tren de alta velocidad de California apesta a política, es otra maniobra de Trump para castigar a California", se quejó Newsom luego que se conociera el rechazo de Trump a autorizar más fondos para el demorado tren, que si finalmente se inaugurara en 2033 habría demandado 25 años de construcción, lapso ciertamente insólito para una economía como la estadounidense.

El carismático Newson es habitualmente criticado por Trump, y muchos lo ven como futuro candidato presidencial demócrata. (FOTO AFP)

Newsom sostuvo que el bloqueo de esos 4 mil millones de dólares "impactará a las comunidades de la región en donde avanza la construcción y pondrá en peligro puestos de trabajo".

"Haremos la demanda legal para impedir que Trump descarrile el único tren de alta velocidad de Estados Unidos en construcción", agregó Newson, que asumió en 2019 y ha debido lidiar con problemas de un proyecto iniciado hace ya 15 años, con innumerables retrasos, una cuenta inagotable de subas de presupuesto y en el que las primeras vías se tendieron recién en los primeros meses de este año.

Trump, que ha chocado varias veces con Newsom a quien descalifica públicamente, dijo el miércoles que su administración "no destinaría ni un solo centavo más a esa obra".

Como siempre en su red social Truth Social que el tren es "un proyecto mal concebido e innecesario, y un desperdicio total del dinero de los contribuyentes".

Trump ya había cancelado fondos para esa obra en su primer mandato (2017-2021), pero el expresidente Joe Biden restableció la financiación tras sucederlo en la Casa Blanca.

"A los ciudadanos respetuosos de la ley, contribuyentes y trabajadores de los Estados Unidos de América, me complace anunciar que los he liberado oficialmente de la financiación del desastrosamente caro "TREN DE ALTA VELOCIDAD A NINGUNA PARTE" de California. Este despilfarro, liderado por el incompetente Gobernador de California, Gavin Newscum, les ha costado a los contribuyentes cientos de miles de millones de dólares, y no hemos recibido NADA a cambio, excepto sobrecostos. El ferrocarril que nos prometieron aún no existe, y nunca existirá. Este proyecto fue extremadamente caro, sobrerregulado y NUNCA SE ENTREGÓ. Gracias al Secretario de Transporte Sean Duffy, ni un solo centavo de dólares federales se destinará a esta ESTAFA de Newscum nunca más. Este fue un proyecto mal concebido e innecesario, y un desperdicio total del dinero de los contribuyentes, ¡pero ya no más!", señaló el mensaje de Trump.

"Hoy cancelamos la financiación federal para este tren que no va a ninguna parte", confirmó el secretario de Transporte, Sean Duffy. "Los costos se han disparado de 33.000 millones de dólares a 135.000 millones de dólares, sin una fecha de finalización a la vista", dijo.

El tren Los Angeles - San Francisco era considerado inicialmente como la cenicienta del transporte en Estados Unidos. Es que la infraestructura de ese tipo en el país del norte es inexistente, y las pocas líneas en servicio suelen ser lentas y hasta poco frecuentes.

Mientras tanto, siguen adelante las obras de la línea ferroviaria de alta velocidad entre Los Ángeles y Las Vegas, en este caso programada para ser inaugurada en 2028, para la celebración de los Juegos Olímpicos.

AFP/HB