Un colectivo y un auto chocaron en 9 de Julio y Santa Fe: ambos conductores al Fernández

Un serio accidente se produjo este sábado 24 de octubre por la mañana en la céntrica esquina de las avenidas 9 de Julio y Santa Fe. Allí un micro de la línea 108, que circulaba por Santa Fe colisionó con un auto VW Gol, y este último vehiculo sufrió graves daños, al punto que su conductor debió ser rescatado del habitáculo por los bomberos de la Ciudad. Tanto ese automovilista, como el conductor del 108, sufrieron politraumatismos que los médicos del SAME que llegaron enseguida consideraron que eran lo suficientemente atendibles como para que ambos sean derivados al Hospital Fernández.

En el caso del conductor del auto, los médicos de urgencia del SAME sospechaban una posible fractura de cráneo.

Las circunstancias del choque son motivo de investigación, resulta obvio que en un cruce de esa magntud en un punto neurálgico del tránsito porteño alguno de los dos vehiculos involucrados cruzó con semaforó en rojo, o tal vez en esas aceleraciones que intentan lograr el paso cuando corren los últimos segundos del semaforo en amarillo.

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Y a propósito del semáforo, ambos vehiculos terminaron golpeando a uno de los semáforos en esa esquina. Queda esperar que desde el Hospital Fernández se conozcan informes del estado de ambos conductores.

El tránsito sufrió un rato de complicaciones, mientras trabajaban en el lugar bomberos, polícias y médicos, hasta que retirados los vehiculos lentamente la zona comenzaba este mediodía a volver a su ajetreada normalidad habitual.

HB