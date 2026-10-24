La tapa del Diario PERFIL del sábado 24 de octubre de 2026

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.184 del Diario PERFIL, de este sábado 24 de octubre de 2026, un número acompañado por tres suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Buenos Aires Times y Espectáculos:

Sobreseyeron a Javier y Karina Milei en la causa $Libra sin tener una indagatoria. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó al presidente y a su hermana, y a otros nueve imputados sin citarlos a indagatoria. Coincidió con el fiscal Taiano en que los hechos no encuadran en estafa, abuso de autoridad ni negociaciones incompatibles. Tras el posteo presidencial de febrero de 2025, más de 40.000 compradores perdieron dinero y unas pocas billeteras retiraron US$ 100 millones. PERFIL accedió al fallo. El Gobierno festejó en las redes.

Un proveedor del Estado realiza viajes aéreos a Malvinas. En la página de la empresa Pacific Ocean se ofrecen destinos a la isla. Volar hacia esos lugares es una práctica habitual que no está bien monitoreada.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El primer día del juicio por hotesur tuvo presentes a Cristina y Máximo kirchner.

Bullrich. Publicó un nuevo video como presidenciable que irritó a la Casa Rosada.

El taller MOA celebra sus 70 años con Monumentos bajo las Estrellas.

Francia. Tras las violentas revueltas de los últimos días, las autoridades despliegan un dispositivo “masivo” de seguridad..

Ameba comecerebros. La muerte de un niño de 10 años en Catamarca activa la alerta sanitaria. Cómo se contagia y cómo se previene..

“Al 20 no llega nadie”. Los comedores comunitarios reciben cada vez más personas que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas..

Docentes en riesgo. El caso Nancy Godoy, la maestra rural desaparecida, reanima el debate sobre el peligro de enseñar en zonas aisladas.

Messi revolucionó a Oviedo al recibir el Princesa de Asturias. Messi revolucionó a Oviedo al recibir el Princesa de Asturias.

Malas noticias para Colapinto: penalización de diez posiciones.

En Fundación Faro, el presidente cargó contra los periodistas.

En el último debate Lula dijo que Bolsonaro quiere aplicar “la motosierra”.

Escriben en esta edición:

Curia, Helman, Burgueño, Firtman, Ares, Uriburu, Haime, Cáceres, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.

HB

