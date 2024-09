Un cómico español contra Milei en la inauguración del Festival de San Sebastián: "Un hombre empeñado en silenciarlo"

El arranque del Festival de San Sebastián, en el País Vasco, España, tuvo como protagonista inesperado al presidente Javier Milei. Fue cuando el cómico español Andreu Buenafuente, acompañado de su colega Berto Romero, criticó al líder libertario durante su presentación en la inauguración del festival, que se realizará entre el 20 al 28 de septiembre. Con formato de comedia, el humorista las políticas del argentino para la industria del cine y para la cultura.

El "palo" para Milei llegó cuando los presentadores anunciaban que esta edición del festival tendrá un acto de apoyo al cine argentino, el próximo martes 24. Será "ante el desmantelamiento de su industria", como lo habían anticipado en la grilla oficial del encuentro.

En esta edición se hará un homenaje al cine argentino o como se conoce aquí: ‘La última de Darín’”, bromeó Buenafuente, haciendo un puente con la fama de Ricardo Darín en España.

Pero después lanzó que "el cine argentino está en peligro. Hay un hombre, Javier Milei, empeñado en silenciarlo". Y agregó con humor: "Yo no quiero desmoralizarlo, pero buena suerte silenciando a un argentino".

Hubo risas, aplausos y hasta silbidos en el auditorio. "Milei es otro de esos políticos que se ha apoderado de la palabra libertad y la ha despojado de todo significado, como hemos hecho aquí con ‘bro’, por ejemplo”, sostuvo Buenafuente.

Lo escuchaba José Luis Rebordinos, el director del festival, que durante la semana había arremetido contra Milei al señalar que el presidente argentino está "destruyendo la cultura" y "acabando" con la industria local, en el momento en que hizo el adelanto de la edición 72 de San Sebastián. }

"Sinceramente, la política del gobierno de Milei no puede ser más nefasta para la cultura en general y para el cine en particular. El año pasado, en esta época, había un montón de producciones argentinas en marcha. Este año no hay casi ninguna y el poco cine argentino que pudo sobrevivir es el que pagan las plataformas”, afirmó Rebordinos.

Por todo eso en el festival dedicarán su “focus on” a la Argentina. Se trata de un grupo de profesionales procedentes de determinado país, región o territorio que va al festival para extender su red de contactos y participar de las actividades. "Atendiendo a la situación excepcional que vive el cine argentino, de parálisis de proyectos y falta de apoyo por parte del Gobierno, se tratará de una edición especial de la iniciativa", informaron desde San Sebastián.

