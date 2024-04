El presidente de la Asociación de Directores de Cine, Ezequiel Radusky, señaló que este Gobierno es más parecido a una monarquía que a una democracia. “Está todo el mundo en un estado de alerta constante, y semanalmente aparece un nuevo golpe”, criticó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Ezequiel Radusky es presidente de la Asociación de Directores de Cine. Además, es licenciado en licenciado en Teatro.

Alejandro Gomel: ¿Cómo están viviendo todo lo que está sucediendo en el cine?

Lo estamos viviendo de una manera muy dramática, hay un ataque muy fuerte al cine, empezamos a sentir que no hay esperanza. Es muy fuerte el ataque que están haciendo en muchos sentidos, el cine está siendo igual de afectado que casi todas las actividades. Estamos pasando por un momento muy difícil, donde hay un aglomeramiento muy fuerte de todo el sector. Está todo el mundo en un estado de alerta constante, y semanalmente aparece un nuevo golpe. Estamos empezando a pensar en qué hacer de forma legal, porque encima mucho de lo que hacen es ilegal.

AG: ¿Estamos yendo hacia una paralización de la industria?

La industria está paralizada. La última resolución, que es la que plantea que no se pueden seguir presentando proyectos durante 90 días, es como la cereza de la torta. Además, los pagos que había pendientes no se estaban haciendo sobre un montón de producciones que estaban en proceso. Los procesos para hacer una película llevan muchos años y se van haciendo por etapas, entonces la argumentación de los malos manejos que no se demuestran plantea que las resoluciones firmadas de antes no tienen valor y los proyectos aprobados en la gestión anterior vuelven para atrás. Pasan cosas muy graves. En los países que tienen buena cinematografía, como la nuestra, hay institutos que aumentan la producción local y la coproducción internacional, pero son por institutos. Entonces, si generás una coproducción y generas un contrato con alguien internacional y de pronto te dicen que el INCAA no avanza, no solo que no hacés el proceso, sino que perdés y hacés perder negocios lícitos en otros lados.

AG: Más allá de esto, ¿qué explicación le encuentran? El Gobierno habla de dar la batalla cultural en distintos sectores, ¿por qué crees que esto pasa con el sector de la cultura?

Esta es una actividad virtuosa, en términos económicos: no genera gastos y genera ingresos. Hay una idea errada, porque no es que todas las películas que se hacen con dinero del instituto tienen una línea ideológica que plantean cosas en contra de las ideas del Gobierno, no es un sector con una misma línea de pensamiento, ni siquiera en mi propia Asociación todos pensamos igual. Apuntan a la cultura porque generamos pensamiento, preguntas y movimiento cerebral en las personas. Lo que plantean ahora es que las cuestiones tengan que ver más con un tipo de cine o de películas que no busquen generar preguntas o ningún tipo de proyección más allá de una taquilla, que no es para menospreciarla pero también hay que apreciar lo otro, que el pensamiento y la forma de ser de Argentina circule por todo el mundo.

Carlos Pirovano, presidente del INCAA.

AG: Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, plantea ubicar el festival de cine desde las plataformas…

Los festivales internacionales se han puesto muy firmes con las plataformas para los estrenos. Hay que cuidar la especificidad del cine como arte, no es lo mismo ver una película en la tele o en el celular que en el cine.

AG: ¿Qué está sucediendo en el Gaumont?

La cartelera del Gaumont es impresionante, las salas están llenas. Hay algo que es cierto: ellos van avanzando y son un partido político en formación, no tienen ni idea de cómo manejar el Estado, pero tienen una forma que es más parecida a una monarquía que a una democracia. Se piensan que por sentarse en el sillón presidencial pueden decir qué cosa está bien y qué cosa está mal sin ningún tipo de argumento. No van a poder cerrar el Gaumont, y si lo intentan hacer va a ser un escándalo terrible. Al mismo tiempo, no es un Gobierno que sea muy legalista, estamos en una especie de brete en donde debemos ser muy precisos para encontrar la manera, tanto el sector como la dirigencia. La dirigencia política argentina ha venido bancando todo este tiempo las distintas líneas políticas, porque durante el macrismo no se ha dado ni un 10% de lo que está pasando ahora con la cultura, pero todos esos sectores que entienden que hay un bien en la cultura van a tener que empezar a activar. Una de las mejores maneras de que el Gaumont siga así de vivo como está es que la gente vaya. Ahora nada es barato y, sin embargo, el Gaumont sí lo es, además de que tiene grandes películas. Ir al Gaumont es una forma de apoyarlo desde la sociedad.

