Un rayo mató a cuatro yeguas de polo en el Jockey Club de San Isidro

Un rayo impactó en la cancha 6 del Jockey Club de San Isidro y provocó la muerte de cuatro yeguas de polo que participaban de una práctica. En el lugar había 20 animales bajo el cuidado de un hombre que salió despedido unos tres metros y cayó de espaldas.

El episodio ocurrió este miércoles por la mañana, en medio de la tormenta, cuando se desarrollaba una práctica en la cancha 6 del predio.

Un petisero que estaba en la zona fue impulsado unos tres metros por la fuerza de la descarga y trasladado a un sanatorio por precaución. Se encuentra estable y, por suerte, no hubo otras personas afectadas.

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Otras dos yeguas también cayeron al suelo, pero se recuperaron. Las vendas rojas que cubrían las patas de los animales se rompieron a la altura de los tobillos, un detalle que llamó la atención tras lo sucedido.

En el lugar había 20 animales a cargo del cuidador. Allegados al caso señalaron que los animales afectados “tienen un valor relativo, no son de los más caros”. No se recuerda un episodio parecido entre los aficionados de este deporte.

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