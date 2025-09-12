"Tiburón" cumple medio siglo: exposición inmersiva en Los Angeles y las anécdotas de Spielberg

Steven Spielberg es leyenda. Forma parte junto a sus amigos Francis Ford Coppola, George Lucas, Brian de Palma, John Milius y Martin Scorsese de una generación que renovó el cine norteamericano en los '70, dejando joyas como “Tiburón”, film que cumple medio siglo y será celebrado desde este domingo 14 de septiembre en una exhibición en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Los Ángeles.

La muestra, inmersiva y con múltiples objetos de la producción, incluído uno de los "tiburones" mecánicos, fue visitada en las últimas horas nada menos que por Spielberg, que contó en breve video que le costó “sangre, sudor y lágrimas", dar vida a esa poducción, pero al mismo tiempo agradeció al feroz escualo que "me haya dando una enorme carrera en el cine”.

“Tiburón: La exhibición” permite disfrutar fotos, notas de producción, elementos del vestuario y artículos originales del set de rodaje que fueron prestados por coleccionistas o aportados por el propio director. A pocos metros de allí se encuentra “Bruce” (llamado así en honor del abogado de Spielberg), el modelo mecánico del escualo que se usó para filmar.

Jenny He, la curadora de la muestra, contó que conseguir reunir todo este material “fue una especie de búsqueda del tesoro cinematográfica”. La experta reveló que ella y su equipo se pusieron como objetivo hallar objetos que sirvieran para que los visitantes "pudieran armar la historia de ‘Tiburón’ de una forma tangible”.

Una foto del detrás de escena de la filmación de "Tiburón"

La muestra, además, cuenta con opciones interactivas que harán las delicias de los visitantes, al permitirles manipular los controles de la réplica del escualo que se usó en el film, o reproducir en un órgano la música creada por el compositor John Williams que advierte sobre la presencia del monstruo.

El director confesó que la exhibición realmente lo sorprendió y, no dudó en alabar a los coleccionistas por ser más previsores que él: “Saben hasta cosas que yo ni sabía... Cuando filmamos la escena de apertura con Chrissie Watkins bajo ataque del tiburón y teníamos una boya flotando, ¿cómo alguien pensaría en tomar esa boya y llevársela a casa, y guardarla por 50 años y luego dársela a la Academia?”.

Amy Homma, directora y presidenta del Museo de la Academia, explicó que la muestra permite a los visitantes meterse en el detrás de escena y también en el clima del film, y adelantó que el Museo dedicará una retrospectiva a la obra completa de Spielberg en el año 2028.

Otro de los elementos expuestos en la muestra

Spielberg, con Julia Butters, recordando a 'Tiburón'

El director habló con la joven actriz Julia Butters de las dificultades que enfrentó para que la replica del tiburón funcionara correctamente en cada escena, y la incertidumbre que vivía en cada escena para que los mecanismos no fallaran.

“Lo primero que tengo que preguntar es: ¿este tiburón funciona? Oh, Dios, no quiero avergonzarme a mí mismo frente a las cámaras”, dijo Spielberg mientras recorría la muestra con Butters.

Ella replicó “No puedo imaginarme ser un actor, en el agua, con ese tiburón, porque yo estaría aterrorizada. Incluso siendo un animatronic”.

“El problema era que el tiburón no funcionó durante 9 meses. Entonces yo pensaba: 'Por favor, funciona esta vez'. Y le rogaba a 'Bruce' porque así lo llamaba, por favor funciona una vez más, que en esta toma tengo a un actor en tu boca...", recordó Spielberg riendo.

"Y él probablemente me contestaba 'te estoy haciendo un favor, Spielberg'”, agregó. Butters, maravillada por el recorrido y por la historia de la película, se limitaba a decir "estoy tan feliz de estar aquí”. Lo mismo que dirán, seguramente, quienes recorran la exposición desde el domingo.

