Viajar al exterior en un mundo binario, el desafío de los argentinos con DNI no binario

Tras la oficialización del DNI no binario, surgen interrogantes respecto a las implicancias jurídicas del cambio en la identificación de quienes opten por una “X” en el casillero “Sexo” de sus documentos oficiales, especialmente en relación al desafío de viajar al extranjero, dado que no todos los países aceptan la categoría que escapa del binomio masculino/femenino.

“Los 193 Estados que integran la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) deben cumplir con los estándares y aceptar el tránsito de personas con un documento de viaje que consigne la nomenclatura “X” en el campo ‘sexo’”, señalaron a PERFIL fuentes del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Además, sostuvieron que ante cualquier inconveniente, las personas que requieran mas información o asistencia deberán remitirse a la Cancillería.

En tanto, según el decreto 476/2021 firmado por el presidente Alberto Fernández, Argentina adhirió a la normativa de la OACI que avala el uso la categoría “X” en la denominación del sexo a pesar de que la misma todavía no fue admitida por cada uno de los 193 Estados que integran la organización internacional. En este sentido, surgen dudas respecto a si habrá o no restricciones de entrada a los países para las personas no binarias.

Alberto Fernández: "La humanidad recorrió un largo trecho para entender que hay todos, todas y todes"

“Son pocos los países que aceptan la categoría no binaria, tanto para sus ciudadanos como en los formularios de ingreso requeridos a los extranjeros. No podemos pedirle a otro país que reconozca este cambio. Se les advierte a las personas que optan por esta categoría en el DNI que pueden llegar a tener inconvenientes”, señaló a PERFIL el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Por su parte, fuentes de Migraciones informaron a PERFIL que es responsabilidad del RENAPER notificar a las personas que retiran su pasaporte no binario las implicancias de viajar al exterior y los posibles escenarios, dado que el problema no será salir del país sino al presentar la documentación para poder ingresar al país de destino.

Lo cierto es que todavía hay muchos grises en el tema, en principio desde los organismos oficiales no se habla de que a los argentinos no binarios no se les permitirá el acceso a otros países, pero sí advierten sobre posibles “complicaciones” a la hora de viajar al exterior.

“A las personas que piden el DNI no binario se les avisa que pueden llegar a tener problemas porque en la mayoría de los países esa categoría no existe directamente”, agregó el vocero de Cancillería, quien subrayó a su vez que en la actualidad tan solo "dos o tres" países admiten la tercera categoría de “sexo” en los papeles de ingreso.

Personas no binarias ya pueden solicitar que sus DNI contengan una ‘X’ en su definición de género

Recomendaciones para viajar al extranjero con DNI no binario

Desde Cancillería instan a las personas no binarias a informarse antes de viajar al país elegido tanto en la Cancillería argentina como en la embajada correspondiente. También recomiendan que al llenar los formularios de entrada solicitados por el país antes de ingresar, elijan entre las opciones disponibles, que sacando contadas excepciones, serán femenino o masculino.

Con respecto al Mercosur, donde los argentinos pueden ingresar presentando solamente el DNI, según detalla el decreto firmado por Alberto Fernández, el DNI que cuente con la letra "X" en cuanto al sexo "tendrá validez como Documento de Viaje a los efectos establecidos en el Acuerdo sobre Documentos de Viaje de los Estados Partes del Mercosur y Estados Asociados".

Cabe aclarar que la postura oficial en cuanto a cómo deben proceder y qué escenarios pueden esperar las personas que quieran viajar al extranjero con su pasaporte no binario aún no es clara, según pudo conocer PERFIL a través de las consultas a Migraciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Registro Nacional de las Personas.

Argentina se sumó a los países que permiten a las personas elegir su género en su documento de identidad y pasaporte, ya sea bajo la letra "M", "F" o "X", como en el caso de Islandia (foto) Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Argentina se suma al grupo selecto de países que utilizan DNI no binarios

Argentina, entre los países que utilizan la "X" en sus documentos oficiales

Desde el pasado 23 de julio, Argentina forma parte del grupo selecto de países que escapan del binomio femenino/masculino y les permiten a sus ciudadanos tener documentos de identidad sin género, lo cual varía según los países y los tipos de documento.

Con respecto a los estándares internacionales a los que el país adhiere, se utiliza la letra “F”, “M” o “X” en el campo “Sexo” para respetar la identidad de género autopercibida por cada persona. La obligatoriedad de incluir el campo “sexo” en los documentos de viaje surge de la normativa de la OACI, la asociación a la que Argentina pertenece junto con otros 192 países.

