Argentina se suma al grupo selecto de países que utilizan DNI no binarios

Este miércoles el presidente Alberto Fernández encabezó un acto en el que entregó los primeros DNI no binarios a partir de lo cual Argentina se sumó al grupo selecto de países que escapan de la lógica de lo masculino y lo femenino en los documentos oficiales de las personas, de los cuales en su mayoría pertenecen al "mundo desarrollado".

Argentina, un país pionero en leyes de avanzada relativas a los derechos humanos, dio un paso más en la ampliación de derechos sociales al convertirse en el primer país de América Latina en otorgar la posibilidad de designar con una "X" el género en el documento de identidad personal. Lo mismo hizo Canadá en agosto del 2017, cuando puso en vigencia el documento en el cual son designadas como "X" aquellas personas transgénero o que no quieran identificarse como masculino o femenino en su carné personal.

Además, unos meses antes, el gobierno del país comandado por Justin Trudeau había aprobado un proyecto de ley para modificar su Carta de Derechos y así incluir la "identidad de género y expresión de género" como un motivo de discriminación que se encuentra prohibido junto con la raza, la religión, la edad, el sexo y la orientación sexual.

Argentina se suma a los países que permiten a las personas elegir su género en su documento, ya sea bajo la letra "M", "F" o "X", como Canadá, Australia y Nueva Zelanda (Fuente: Winnipeg Sun).

"No somos una X", reclamó una participante en la entrega de los DNI no binarios

Del otro lado del Océano Pacífico también registraron avances de este estilo, como por ejemplo en Australia, tras el caso de una persona que en 2014 solicitó al registro de las personas local que expidiera un certificado en donde constara el cambio de nombre y de sexo bajo la categoría "no específico" tras haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo.

Por su parte, la entidad oficial manifestó que los documentos presentados no eran válidos debido a que no existía tal categoría, por lo que finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia australiana para exigir que se reconociera en el documento la categoría "no específico". Mas adelante, el gobierno del gigante de Oceanía sentó las bases legales que hoy permiten a las personas elegir su género en su pasaporte, ya sea bajo la letra "M", "F" o "X".

Por otro lado, en Nueva Zelanda, el gobierno permite que las personas cambien su género en el certificado de nacimiento una vez obtengan la solicitud aprobada por el tribunal de familia. También pueden solicitar que en los pasaportes se cambie el género completando un nuevo formulario bajo una declaración legal que indique su género y el momento en expresaron su identidad.

En Alemania y en Holanda eliminaron la categoría "Sexo" del documento de identidad (Fuente: Redes Sociales).

Alberto Fernández y el lenguaje inclusivo: "El ideal será cuando seamos todes"

En Alemania e India también se reconocen en documentos identidades de género por fuera del binomio masculino y femenino. Por ejemplo, en la potencia de Europa desde noviembre de 2018 los alemanes pueden elegir la opción ‘Diverso’ para identificar el sexo en las actas de nacimiento y otros documentos legales del país para las personas que no se identifican en los géneros femenino y masculino. En ese entonces, la Justicia falló en una causa en la que un demandante había pedido infructuosamente que su categorización en el certificado de nacimiento fuese cambiada a "inter-diverso" o "diverso". Hasta ese momento, la única opción era dejar el género en blanco.

También están los casos como el de los Países Bajos, donde no existe el documento no binario pero, en cambio, se dispuso el año pasado eliminar la casilla del sexo del carné de identidad para que los holandeses "puedan desarrollar su propia identidad en libertad".

Algunos estados de Estados Unidos permiten el uso de la "X" para designar el sexo en las licencias de conducir (Fuente: Redes Sociales).

Vivir en la diversidad y abrazar la inclusión

En los últimos años, algunos estados de Estados Unidos decidieron avanzar en medidas similares, como por ejemplo en California, Pensilvania y New Hampshire. En el país administrado por Joe Biden, en donde cada estado tiene autonomía en materia de documentación de las personas, cada vez son mas los estados que permiten que las personas elijan una "X" para referirse a la categoría sexo, tal como el caso argentino.

Más aún, en 2017 el alcalde del estado de California al oeste del gigante norteamericano firmó una ley de "Identidad de género: mujer, hombre o no binario", que se comenzó a aplicar en el certificado de nacimiento y en la licencia de conducir y que amplía el reconocimiento de las personas transgénero e intersexo.

Con respecto a la región, en Uruguay, otro de los líderes en ampliación de derechos, el cambio de nombre y género en la cédula de identidad está contemplado en la Ley Integral para Personas Trans, pero todavía no se refleja en los formularios del Registro Civil en donde se prevén solo dos opciones en clave binaria que incluye "mujeres trans" o "varones trans".

cd / ds