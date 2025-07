Las tribunas de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en las exposiciones de Palermo fueron testigos de silbatinas como las propinadas al presidente Raúl Alfonsín o a funcionarios de la gestión de Eduardo Duhalde. También se recuerda el conflicto vivido con los batatas y trompadas a periodistas durante la participación de Carlos Menem. Y hasta la decisión de Javier de Urquiza, secretario de Agricultura de Néstor Kirchner, de dejar el Palco Oficial antes de terminar el acto de inauguración de la edición 121 de la Expo Rural tras un discurso crítico del entonces presidente de la entidad, Luciano Miguens.

En este caso, se presume que su salida del acto se debió a un llamado del entonces presidente Néstor Kirchner. ¿Pero qué sucedió realmente en ese acto?

Tras el anuncio de Javier Milei en la Rural, el Gobierno ratificó la baja de retenciones: "El campo no es una caja para saquear"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"No, bueno, dejémoslo a la imaginación de la gente el por qué de mi salida. Cuando estábamos en el palco hubo algunas expresiones (de Luciano Miguens) muy duras y también había una cartelería fuerte en las tribunas que mostraba que lo que habíamos tratado de acordar (previo al acto), no se cumplió. Luego vino la otra etapa que fue la más crítica y que aún no se ha podido resolver que fue la Resolución 125 en marzo de 2008", se sinceró Javier de Urquiza en diálogo con Radio Perfil, en una nota realizada por el programa Nuestra Tierra.

Así recuerda el ex funcionario nacional cuando dejó plantado en plena inauguración de la Rural el 5 de agosto de 2007 a Luciano Miguens durante su crítico discurso. Como secretario de Agricultura, De Urquiza sería una protagonista de la política agropecuaria durante los días calientes que vivió el conflicto entre el gobierno kirchnerista y el sector agropecuario. Luego, el santacruceño debió renunciar en julio de 2008 tras conocerse el resultado de la histórica votación en el Senado de la Nación con la que aquel gobierno perdió su batalla para instalar las retenciones móviles.

Javier de Urquiza, secretario de Agricultura de Néstor Kirchner.

"Cuando era presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando se impulsó la Resolución 125, a mi criterio y lo dije en su momento, creo que hubo una mala información a la presidenta sobre lo que iba a pasar (si se impulsaba esta medida) y bueno, las consecuencias fueron las que conocemos. Yo como secretario de Agricultura dependía del ministro de Economía, Martín Lousteau. Desde allí le planteamos al ministro: ’esto para este lado no va bien’, y se siguió adelante y 17 años después se sigue recordando aquel hecho como una ruptura muy fuerte entre el gobierno kirchnerista y el campo", explicó.

“Estos días que estuve caminando la exposición de la Rural y hablando con muchos amigos, recordando estos temas, siempre sale este tema que creo que no se ha saldado y que habrá que trabajar en algún momento para resolverlo", agregó De Urquiza.

Nicolás Pino cometió un insólito blooper frente a Javier Milei en la Rural: “Se me cambió”

El ex funcionario nacional comentó que la decisión del gobierno kirchnerista de promover la Resolución 125 fue "una cuestión más económica que ideológica" y consignó que "la sensación de esta medida es que hubo un antes y un después" en la relación que mantuvieron Néstor y Cristina Kirchner con el campo.

Reclamos a Javier Milei

Por otro lado, De Urquiza expresó que en los reclamos que hoy recibe el gobierno de La Libertad Avanza "se repiten lo que históricamente el sector agropecuario pide con derecho y con justicia, que es el tema de eliminar impuestos hacia su producción. Esta administración ha planteado con mucha claridad que no pueden bajar impuestos y han hecho algunas medidas favorables como fue la baja transitoria de los derechos de exportación, que vencieron a fin de julio".

"Pero hay problemas serios en las economías regionales. La macroeconomía es muy importante pero hay que entender que solo con la macro el gobierno no va a poder resolver lo que sí lograría con medidas concretas y direccionadas. Nosotros teníamos la Ley Ovina, y se derogó con falsedades. Los argumentos empleados no son reales. Se pueden haber cometido errores pero no es como lo planteó el ministro (de Desregulación, Federico) Sturzenegger. Ojalá algún día me pudiera sentar con él, tomar un mate y charlarlo", manifestó De Urquiza.

RV / Gi