Federación Agraria advierte que cientos de familias están dejando la producción de leche

La comisión interna de Lechería de Federación Agraria Argentina pidió a las autoridades nacionales y provinciales “que reaccionen frente a un letargo eterno de reuniones sin soluciones mientras familias tamberas siguen desapareciendo de la actividad”.

Luego de una reunión reunión virtual, los federados expresaron que “podemos ser parte de la solución o parte del problema; en manos del Gobierno está la llave para que, de una vez por todas, destrabar esta situación de precios desleales a quienes trabajan los 365 días del año para producir un alimento tan vital como la leche”, advirtieron.

El 60% de los tambos están en riesgo de tener que dejar la actividad.

Los representantes de las cuencas tamberas de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, compartieron los contenidos de las reuniones con dirigentes tanto a nivel nacional y provincial, donde se remarcó en coincidencia el pago por calidad.

Precio y calidad de la leche

En este sentido, los federados expresaron su total disconformidad “ya que si es por calidad a los pequeños y medianos tambos hace rato que se le debería estar pagando un plus, ya que no solo producen calidad en cuanto a características técnicas y sanitarias sino que estas producciones se realizan de forma amigable con el ambiente”, afirmaron.

Y continuaron: “Por supuesto que estamos de acuerdo que se pague por calidad, pero son todas patrañas que inventan para, de alguna forma, justificar que no quieren pagar lo que corresponde. Es una vergüenza que una de las primeras marcas de la Argentina esté pagando 22 pesos por litro ante la mirada atónita del Gobierno Nacional, donde no solo no puede contener la inflación, sino que tampoco puede contener el desangrado de Pymes que dan vida a pueblos del interior, en una muestra más que clara que la concentración en nuestro país es socia de nuestra clase política”, enfatizaron y agregaron que “los precios que le paga la industria a los tamberos no alcanzan y la distorsión de precios entre lo que recibe el productor y paga el consumidor es una vergüenza”.

Los federados tamberos llamaron a la reflexión de los funcionarios de los gobiernos provinciales y nacionales “para que se pongan a trabajar seriamente en encontrar la solución para este atropello a una producción tan indispensable como es la lechería, y sobre todo la producida por los pequeños y medianos tamberos”.

