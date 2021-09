Por la bajante del río Paraná se perdieron US$620 millones en exportaciones sojeras

Un estudio de la Dirección de Investigación informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) indica que se perdieron US$ 620 millones de dólares en exportaciones de harina y aceite de soja en lo que va de 2021 por la histórica bajante del río Paraná.

La menor altura del Paraná en el tramo Timbúes-Océano limita la capacidad de carga de las embarcaciones, además de obligar a desviar carga hacia otros puertos.

Desde la BCR indican que los mayores costos logísticos para sacar los productos desde los puertos a la vera del Paraná impactan sobre los precios de exportación para origen Gran Rosario, agrandando el diferencial con la mercadería brasileña.

De esta manera, la brecha entre el FOB Paranaguá y el FOB Up River/Rosario para la harina de soja se encuentra en este momento con su peor diferencial de precio FOB desde 2013.

“Con más de 25 millones de toneladas de subproductos del complejo soja ya embarcados en lo que va del año, estimamos una pérdida superior a los US$ 620 millones para estos embarques desde el Up River”, indicaron desde la entidad.

Bajante en el precio

Las exportaciones de harina y aceite de soja se están embarcando actualmente con precios que limitan el ingreso de dólares a la Argentina, en vistas de la menor competitividad de la mercadería argentina y las severas dificultades en la logística portuaria por el escaso caudal de la Hidrovía Paraná-Paraguay a la altura de Rosario.

El bajo nivel del río se viene observando desde septiembre de 2019, en vistas de la caída del nivel del agua por debajo del mínimo de 2,47 metros que debe registrarse a la altura de Rosario para que la finalizada concesión obligara a Hidrovía S.A a garantizar los 34 pies de calado. Únicamente febrero de 2021 se encontró con un promedio de altura superior a este mínimo de referencia en los últimos dos años.

Las pérdidas por exportaciones de harina de soja son importantes porque, históricamente, los precios FOB del Up River se ubicaron por encima de los de Paranaguá. Respecto del aceite de soja, donde el diferencial de precios Up River-Paranaguá se ha encontrado generalmente a favor del puerto brasileño, la divergencia se ha acentuado con mucha fuerza en los últimos meses.

Preocupación por el maíz

Según la BCR, a bajante del Paraná ha limitado la posibilidad de carga maíz desde el Up River y, consecuentemente, la carga de maíz desde Bahía Blanca ha roto récords históricos. Esto ha redundado en subas de precios en el sur de Buenos Aires, mientras que se ha observado una relativa estabilidad en los precios de Rosario. Mientras en septiembre se viene abonando un promedio por tonelada de maíz de US$ 230 sobre Bahía Blanca, en Rosario el precio oscila en torno a US$ 192, lo que plantea un diferencial en torno a US$ 38”.

En septiembre del año pasado, la tonelada de maíz embarcado en Bahía Blanca promediaba US$ 156 y el de Rosario US$ 158, una diferencia de $2 a favor de los puertos del Up River.

