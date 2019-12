La ciudad de Buenos Aires bajo la mirada del fotógrafo Claudio Larrea

por Marcelo Parajó

Durante los meses del verano se puede visitar en el Museo de Arquitectura y Diseño de Buenos Aires (MARQ) la muestra “Argentum Regina. La ciudad eterna” que reúne un conjunto de alrededor de 50 fotografías de Claudio Larrea.

La exposición incluye material de cuatro series que fueron expuestas con anterioridad y que dan cuenta de la mirada personal del artista argentino residente en Barcelona sobre la arquitectura de la ciudad de Buenos Aires desde diferentes ejes temáticos.

Larrea encuentra en los detalles una ciudad con espacios fantásticos y descubre paisajes urbanos que parecen ajenos a este lugar y esta época, aunque todo el material tenga su origen entre los años 2013 y 2019.

"Ojo de hielo". La cúpula del Palais de Glace. (Foto: Claudio Larrea)

De este modo logra con éxito captar imágenes de la ciudad que atravesó un proceso de construcción iniciado a partir de la consolidación del orden conservador de finales del siglo XIX en que se tomó como modelo urbanístico la París del Barón Haussmann y convirtió a Buenos Aires en la capital de un país que no pudo cumplir aquel sueño de ser protagonista en el escenario internacional.

“Hay un ansia de recuperar eso que fue un proyecto de país, por eso a la muestra le pusimos ‘Argentum Regina’ que es un falso nombre, como la Reina del Plata” señala Claudio Larrea en diálogo exclusivo con PERFIL.COM. "Cuando André Malraux vino a Buenos Aires vio que era como la capital de un imperio que nunca existió, una especie de Arcadia, un lugar precioso, porque Buenos Aires es precioso”.

Larrea sabe aprovechar una mirada de extranjero en su ciudad natal y la sensibilidad que es propia de su oficio para dirigir la atención de su cámara sobre escenas que pueden pasar desapercibidas para sus habitantes.

Parque Patricios. (Foto: Claudio Larrea)

“Después de diez años en Barcelona sentí mucha nostalgia y melancolía a lo que era para mí Buenos Aires” explica el artista que viene de una familia de amantes del tango.

“Al volver en 2009 empecé a hacer un recorrido en bicicleta con mi marido todos los fines de semana y a descubrir toda una arquitectura que me fascinó, que es el art decó y el racionalismo. Entonces me puse como meta empezar a recorrerla con una mirada de enamorado en un primer momento, después ya con una mirada más oscura, en blanco y negro, de la época de la República de Waires”.

La serie que el artista llama República de Waires, una mezcla entre la república de Weimar —el nombre que se dio al período de la historia alemana que va de 1918 a 1933— y Buenos Aires, está compuesta por imágenes en blanco y negro que traen a la imaginación escenas de ciudades europeas durante las primeras décadas del siglo XX.

Biblioteca Nacional. (Foto: Claudio Larrea)

“Hay una mirada expresionista de Buenos Aires. Si recorrés la ciudad hay mucha cosa alemana más allá del decó y el racionalismo, hay unas fotos por ejemplo del Edelweiss que parece que estuvieras en el Berlín de los años 30” explica Larrea.

El fotógrafo captura sus imágenes al recorrer la ciudad, aunque reconoce que para descubrir las cosas que están ocultas debe tener una predisposición para que ello ocurra.

“Uno tiene que estar disponible”, explica Larrea. “Decía Cartier Bresson que él no era fotógrafo, sino que él era simplemente un canal. Estaba el más arriba, el más allá y lo que fotografiaba. Entonces simplemente estaba disponible para que las cosas sucedieran si estaba conectado porque muchas veces pasás por el mismo lugar y no lo ves. A mí me decían ‘¿cómo puede ser que yo paso todos los días y no veo lo que estás viendo vos?’. Es que quizás yo paso tratando de estar más sensible a lo que veo. Siento muchas veces que para poder ver hay que estar conectado, intrínseca y literalmente. Muchas veces salgo con la cámara y vuelvo sin nada porque no estaba conectado con lo que pasaba”.

En la muestra hay dos ejes que son el punto de fuga y el tema de los espacios vacíos, el silencio en la foto, y eso es muy de la escuela de fotografía de Düsseldorf. Me identifico mucho con la escuela alemana de fotografía.

En ese sentido, Larrea encuentra un correlato entre su trabajo y otros aspectos más personales y profundos.

“Muchas veces la vida te da muchas oportunidades y si no estás preparado o disponible siguen de largo. En el amor también, eso es lo que yo creo, porque un día te encontrás con alguien y te pasa algo y quizás pasás otro día y con esa persona no te pasa nada”.

Vista de sala del MARQ. (Foto: Claudio Larrea)

Del mismo modo, establece un paralelismo entre esas relaciones y el compromiso que toma frente a su trabajo.

“Creo que la profundidad está dada por lo que uno siente cuando hace lo que hace. A veces la gente al ver una foto dice que tiene como un silencio, o algo más allá de la imagen, y eso es lo mismo que yo siento cuando la saco, es decir que no es un texto extemporáneo sino que cuando hago la foto realmente siento eso”.

En tanto, la serie María de Buenos Aires forma parte de un conjunto de fotografías que fueron proyectadas como escenografía durante el reestreno en 2019 del espectáculo del mismo nombre de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer en la Opera du Rhin de la ciudad de Estrasburgo, Francia.

En las redes pongo dos fotos todos los días, entonces tengo todo el tiempo material nuevo. Mi marido José Manuel es mi curador y él ordena y cura las muestras que hago. Esta muestra es el resultado de todas las que curó él.

“Nos dieron el palco al lado del director de la Opera. Un día estás andando en bicicleta por la ciudad y estás conectado con esas cosas y de golpe las ves proyectadas con gente que no conoce Buenos Aires, viendo y bailando sobre esas fotos, realmente fue muy mágico para mí” recuerda Larrea.

El fotógrafo considera que estar alejado de la ciudad le da una perspectiva más amplia sobre diferentes aspectos de la vida cultural en relación a la diversidad de puntos de vista subjetivos y a la consideración sobre escenas artísticas locales e internacionales.

Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1169. La serie "Lobbies" incluye una gran cantidad de referencias al Art Decó en la ciudad de Buenos Aires. (Foto: Claudio Larrea)

“Siempre nos pasa -y lo sentí cuando estaba viviendo acá y después viví diez años afuera- tener la sensación de estar en un circuito cerrado en Buenos Aires. Siempre hablamos de nosotros como si fuéramos un gran ombligo y cuando salís te das cuenta primero de que esta ciudad es preciosa, pero también de que no somos tan importantes. Por eso esa sensación de que es la capital de un imperio que no existió. Eso está en nosotros. Cuando salís redimensionás lo bello y lo pequeño”.

Cuando participé en una exposición en la Fundación Getty en Los Ángeles con un material que había hecho sobre arquitectura peronista, había gente que venía a ver la muestra y lloraba, decía no puedo creer que eso sigue en pie. Yo soy como un medium. Yo saco la foto y ellos sienten lo que sienten. Yo también siento cosas pero más allá de lo político.

Aún habiendo comprendido que su ciudad no es el centro del mundo, Larrea no puede dejar de pensar en ella como en una ciudad bella y la mayoría de su producción gira en torno a sus calles, su arquitectura y sus habitantes.

En el mes de marzo de 2020 se inaugurará en la ciudad de Barcelona “Noir. El silencio de la luz”, una exposición de fotografías de Buenos Aires en copias chicas con la influencia estética del cine negro americano de los años ‘40 y ‘50.

“No me puedo despegar. Saco fotos en todos lados pero hay una pregnancia y una cosa de dermis que me pasa con Buenos Aires, donde entiendo y veo cosas que allá quizás no llego a ver”.

Vista de sala en el MARQ. (Foto: Claudio Larrea)

Al mismo tiempo, Larrea trabaja en un proyecto en que intenta recuperar el espíritu de las imágenes del fotógrafo argentino Jorge Horacio Ballvé Piñero, quien fuera internado en una clínica psiquiátrica por su madre “para corregir sus tendencias homosexuales” y en los años ‘40 tuviera problemas con la justicia a causa de fotografías en las que aparecían cadetes del ejército desnudos que vestían sólo la gorra militar o empuñaban el sable reglamentario, lo que le valió ser detenido y procesado.

Claudio Larrea nació en Argentina en 1963, estudió periodismo e Historia del Arte en Buenos Aires y Diseño audiovisual en Madrid. Fue productor y director de arte en revistas como Rolling Stone, Playboy, Caras, Noticias y Cosmopolitan y director de arte en publicidad. Participó en muestras individuales y colectivas en Buenos Aires, Los Ángeles y Barcelona

La muestra “Argentum Regina. La ciudad eterna” se puede visitar en el Museo MARQ, Av. del Libertador 999 (esquina Av. Callao), (en el barrio de Recoleta) CABA, de martes a domingo de 13.00 a 20.00.