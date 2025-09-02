Murió Graham Greene, el actor canadiense reconocido por su papel en "Danza con lobos"

El mundo del cine despide a Graham Greene, actor canadiense que alcanzó la fama internacional por su papel de "Ave que Patea" en la película "Danza con lobos" (1990), dirigida y protagonizada por Kevin Costner. Su representante confirmó que falleció este lunes a los 73 años.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento pacífico del legendario y galardonado actor canadiense Graham Greene”, informó su agente Gerry Jordan a la cadena CBC News.

Greene se convirtió en una figura clave de la película ganadora de siete premios Oscar, incluido el de mejor filme. Su interpretación del líder espiritual lakota le valió una nominación de la Academia a mejor actor de reparto, catapultándolo a Hollywood.

Tras ese reconocimiento, participó en títulos como Maverick (1994), Duro de matar 3 (1995), Milagros inesperados (1999) y Perros de nieve (2002), consolidando una trayectoria versátil que lo mantuvo vigente durante más de cinco décadas.

Greene fue distinguido con la Orden de Canadá en 2016 y recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá en 2022. Este mismo año, había sido honrado con el Premio del Gobernador General a la Trayectoria Artística.

Además de su trabajo en cine y televisión, desarrolló una intensa labor en teatro y fue reconocido como una voz influyente dentro de la representación de comunidades indígenas en la industria audiovisual.

Antes de su fallecimiento, el actor había completado rodajes de las películas Ice Fall y Afterwards, que se estrenarán durante este año, convirtiéndose en parte de su legado póstumo.

