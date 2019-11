Acciones caen ante preocupaciones por comercio; dólar baja

Randall Jensen y Claire Ballentine

Las acciones estadounidenses cayeron en medio de la preocupación de que Estados Unidos y China están teniendo dificultades para lograr un acuerdo comercial inicial. El dólar bajó.

El S&P 500 cayó por primera vez en cuatro sesiones, cotizando casi 20% por debajo de su promedio de los últimos 100 días. Los comentarios sobre los aranceles del presidente Donald Trump durante el fin de semana provocaron el declive, luego de que el optimismo por el comercio enviara las acciones a múltiples récords la semana pasada.

En noticias corporativas, Qualcomm Inc. cayó después de una rebaja, mientras que Walgreens Boots Alliance Inc. subió luego de un informe de Bloomberg News según el cual KKR & Co. se acercó formalmente a la compañía con un acuerdo para hacerla privada. Boeing Co. saltó después de decir que podría reanudar las entregas de 737 Max el próximo mes, lo que ayudó a borrar las pérdidas en el Dow Jones Industrial Average.

El dólar cayó por primera vez en seis días. La libra se recuperó cuando los esfuerzos del primer ministro Boris Johnson para abandonar la Unión Europea recibieron un impulso del partido Brexit. Los mercados de deuda de EE.UU. están cerrados por el feriado del Día de los Veteranos.

“Creo que los mercados han estado asustados esperando cualquier información concreta sobre las conversaciones comerciales”, asegura Matt Forester, director de inversiones de Lockwood Advisors de BNY Mellon. “Necesitaremos información más concreta sobre la estructura y el momento de cualquier tipo de acuerdo comercial final, pero mientras tanto estamos operando con fragmentos de información”.

Los inversionistas están atentos a los titulares que podrían señalar un acuerdo comercial de primera fase entre EE.UU. y China después de que los mensajes mixtos de la Casa Blanca y las reuniones retrasadas hayan aumentado las preocupaciones de que las negociaciones estén fallando. Al mismo tiempo, los datos mostraron que los precios de fábrica chinos cayeron por cuarto mes, lo que aumentó las preocupaciones sobre el efecto de la guerra comercial en la segunda economía más grande del mundo.

En otros lugares, las acciones de los mercados emergentes cayeron lo máximo en más de dos meses, mientras las acciones cayeron en Hong Kong, en medio de violentos enfrentamientos después de que la policía disparara contra un manifestante. El petróleo crudo bajó.