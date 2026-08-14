Las acciones se acercan a un récord ante el renovado apetito por tecnológicas

Las acciones de EE.UU. se mantenían cerca de un máximo histórico ante el creciente optimismo en torno a la inteligencia artificial y mientras los operadores reducían sus expectativas de alzas de las tasas de interés de la Reserva Federal. El petróleo recortaba un avance previo.

Advierten sobre la creciente concentración de Wall Street y el avance de las tecnológicas sobre las empresas tradicionales

Los contratos del S&P 500 subían 0,1% después de que el índice cerrara en un récord el jueves. Los futuros del Nasdaq 100 avanzaban 0,2%, con el índice tecnológico encaminado a una ganancia semanal de 1,2%. La empresa de hardware informático y almacenamiento Sandisk Corp. se disparaba casi 6% en las operaciones previas a la apertura, mientras los inversionistas centraban su atención en los planes de OpenAI para debutar en Wall Street.

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Las acciones tecnológicas han llevado al S&P 500 a nuevos máximos este mes, ya que los inversionistas se volcaron a acciones de semiconductores y otras vinculadas a la IA que habían sido castigadas, mientras los resultados del segundo trimestre superaron expectativas que ya eran elevadas. Tras un dato benigno de inflación al consumidor y las cifras de precios al productor de esta semana, las ventas minoristas de EE.UU. del viernes podrían ofrecer más pistas sobre el rumbo de la política de la Fed antes de la reunión del próximo mes.

Los estrategas de Bank of America Corp., encabezados por Michael Hartnett, ven la “puerta completamente abierta para que los alcistas impulsen con fuerza los activos de riesgo”. Citaron el fuerte crecimiento de las ganancias, un aumento patrimonial de US$10 billones en 2026 y más de US$1 billón en gastos de capital en IA previstos para 2027.

El índice Kospi de Corea del Sur —un referente para la inversión en IA— subía más de 2% el viernes, llevando su avance semanal a 11% y poniendo fin a una racha de siete semanas de pérdidas. Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc. acumulaban avances de más de 15% en los últimos cinco días.

“Una enorme cantidad de dinero de los hiperescaladores está fluyendo hacia el hardware”, dijo Hitoshi Asaoka, estratega jefe de Asset Management One. “Eso se está traduciendo en un crecimiento extremadamente sólido de las ventas y las ganancias de las empresas de hardware. Los inversionistas están retomando la idea de ‘volvamos a mirar las ganancias en sí mismas’”.

Riesgos del petróleo

Con todo, persiste la amenaza de que los elevados precios de la energía reactiven la inflación. El crudo Brent llegó a subir casi 2% el viernes antes de revertir el movimiento. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, prometió un “aislamiento económico” sin precedentes para Irán y un “doble golpe” que incluye la continuación del bloqueo de los puertos del país.

Los rendimientos recortaban un aumento previo, y la tasa de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años subía un punto básico, a 4,65%.

EE.UU. vendió el jueves bonos a 30 años con el rendimiento más alto en un cuarto de siglo, lo que subraya la prima que exigen los inversionistas para financiar los déficits del país.

Algunos de los principales movimientos de los mercados:

Acciones

Los futuros del S&P 500 registraban pocos cambios a las 7:23 a.m., hora de Nueva York

Los futuros del Nasdaq 100 subían 0,2%

Los futuros del Promedio Industrial Dow Jones bajaban 0,2%

El Stoxx Europe 600 registraba pocos cambios

El índice MSCI World registraba pocos cambios

Monedas

El Índice Bloomberg Dollar Spot retrocedía 0,3%

El euro se apreciaba 0,3%, a US$1,1562

La libra esterlina avanzaba 0,3%, a US$1,3534

El yen japonés se fortalecía 0,2%, a 159,14 por dólar

Criptomonedas

El bitcoin caía 0,8%, a US$62.824,43

El ether retrocedía 0,5%, a US$1.875,36

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro de EE.UU. a 10 años registraba pocos cambios, en 4,65%

El rendimiento de los bonos de Alemania a 10 años subía tres puntos básicos, a 3,16%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años avanzaba tres puntos básicos, a 4,98%

Materias primas