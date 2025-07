Las acciones en Wall Street tocaron máximos históricos

Los operadores de Wall Street impulsaron a los mercados a nuevos máximos históricos ante el inminente inicio de la temporada de resultados de las megacapitalizadas, mientras los inversores seguían de cerca las últimas novedades en materia de aranceles. Los rendimientos de los bonos y el dólar retrocedieron.

Más de 400 acciones del S&P 500 registraron avances, contrarrestando la caída de las tecnológicas. Aunque el índice de las siete grandes empresas frenó una racha alcista de nueve jornadas, Tesla Inc. y Alphabet Inc. subieron antes de presentar sus resultados. D.R. Horton Inc. encabezó el repunte entre las constructoras. Kohl’s Corp. llegó a dispararse hasta un 105%, antes de reducir su ganancia al 38%, en un movimiento que recordó la era de las acciones “meme”. Al cierre, Texas Instruments Inc. emitió previsiones decepcionantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La fortaleza de las grandes tecnológicas será clave en las próximas semanas, cuando este grupo comience a publicar sus resultados del segundo trimestre. La mayor parte del crecimiento de los beneficios del S&P 500 sigue concentrado en las compañías que se benefician de los avances en inteligencia artificial.

Futuros de Wall Street suben al inicio de semana plagada de resultados

Se estima que las empresas del grupo conocido como los Magnificent Seven experimentarán un crecimiento conjunto del 14% en sus beneficios trimestrales, mientras que el resto del índice de referencia estadounidense mantendría sus ganancias prácticamente estables, según datos de Bloomberg Intelligence.

Algunos de los principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 registraba pocos cambios a las 4:00 p.m., hora de Nueva York.

El Nasdaq 100 cayó 0,5%

El Dow Jones Industrial Average subió 0,4%

El índice mundial MSCI subió 0,1%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return cayó un 0,5%

El índice Russell 2000 subió 0,8%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó 0,4%

El euro subió 0,5% a US$1,1751

La libra esterlina subió 0,3% a US$1,3532

El yen japonés subió 0,5% a 146,57 por dólar

Criptomonedas

bitcóin subía un 2% a US$119.300,11

ether caía un 2,3% a US$3.670,08

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajaba cuatro puntos básicos hasta el 4,34%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años bajaba dos puntos básicos hasta el 2,59%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajaba tres puntos básicos hasta el 4,57%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó 1,5% a US$66,21 el barril

El oro al contado subió 1% a US$3.431,59 la onza

lr