Acciones renovables alcanzan niveles récord por el acuerdo climático estadounidense

Brian Eckhouse y Will Mathis

Las acciones renovables registraron ganancias récord luego de que los senadores demócratas estadounidenses, Joe Manchin y Chuck Schumer, lograran un acuerdo climático histórico.

Sunrun Inc., el instalador de paneles solares residenciales más grande de EE.UU., avanzó hasta un 34% el jueves, su mayor avance registrado. TPI Composites Inc., que fabrica palas de aerogeneradores, subió récord hasta un 38%. La compañía de energía solar Sunnova Energy International Inc., subió hasta un 41%, su mayor alza intradiaria desde marzo de 2020.

Recientemente, las empresas de energía solar se han enfrentado a un aluvión de vientos en contra en materia de política, comercio y suministro que han ralentizado el desarrollo y pesaron sobre acciones. Pero el acuerdo por US$369.000 millones en energía y clima que el Senado anunció el miércoles promete estimular años de crecimiento. Eso, si el Congreso finalmente aprueba el plan.

“Después de dar muchos pasos en falso para la legislación climática de EE.UU. y de una pausa reciente en las órdenes eólicas estadounidenses, vemos esto como un paso positivo importante”, dijo Martin Wilkie, analista de Citigroup Inc. en una nota de investigación.

El acuerdo también impulsó las acciones de empresas que poseen plantas nucleares o desarrollan celdas de combustible de hidrógeno. Constellation Energy Corp., que opera reactores, subió hasta un 19%. El fabricante de celdas de combustible Plug Power Inc. avanzó hasta un 25%, y FuelCell Energy Inc. ganó hasta un 20%.

Los desarrolladores de parques eólicos también recibieron un impulso tras el acuerdo con la reactivación de un crédito fiscal clave. El desarrollo de la energía eólica se ha desacelerado este año debido a que las empresas esperaron para ver si Washington renovaría el programa. Las acciones del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, Vestas Wind Systems A/S de Dinamarca, subieron hasta un 20% después de que se dio a conocer el acuerdo, su mayor ganancia en casi una década.

