ADP amplía reportes con cifras semanales para seguir empleo privado en EE.UU.

ADP Research publicará ahora datos semanales de nóminas de Estados Unidos, además de su informe mensual, para ofrecer información de alta frecuencia sobre el mercado laboral.

Las cifras, que representan un promedio móvil de cuatro semanas del cambio total más reciente en el empleo privado, se divulgarán los martes a las 8:15 a.m., hora de Nueva York. ADP estima que las nóminas aumentaron en promedio 14.250 durante las cuatro semanas terminadas el 11 de octubre, según un comunicado del martes.

Raúl Lacaze: “Hay que modernizar el mercado laboral o se seguirá achicando el sistema formal de empleo”

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Hasta hace poco, ADP proporcionaba una versión semanal de las nóminas a la Reserva Federal, que los responsables de la política monetaria usaban para obtener información sobre el mercado laboral privado. Sin embargo, la firma de servicios de nómina dejó de ofrecer esos datos —que cubren alrededor del 20% de la fuerza laboral privada de Estados Unidos— después de un discurso del gobernador de la Fed, Christopher Waller, el 28 de agosto, en el que hizo referencia a las estadísticas, informó Bloomberg News.

Aún no está claro por qué se suspendió el acuerdo de intercambio de datos. La senadora Elizabeth Warren pidió a la compañía que explicara qué motivó la decisión en una carta enviada el lunes, instando a que la información sea de acceso público, al menos mientras el gobierno permanece cerrado.

La IA puede ser una llave para entrar al mercado laboral, pero no la única

Los datos de fuentes privadas han sido especialmente valiosos desde que comenzó el cierre del gobierno a inicios de este mes, lo que llevó a las agencias que elaboran estadísticas económicas a suspender sus publicaciones oficiales. Otras firmas como LinkedIn Corp. y Revelio Labs también ofrecen perspectivas sobre el mercado laboral.

La Oficina de Estadísticas Laborales, que publica el informe mensual de empleo del gobierno, probablemente tendrá que retrasar la publicación de sus cifras de octubre, programadas para el 7 de noviembre. ADP continuará divulgando su estimación mensual, cuyo informe de octubre se publicará el 5 de noviembre.

“Durante casi dos décadas hemos proporcionado nuestros valiosos datos del mercado laboral al público de manera gratuita a través del ADP National Employment Report”, dijo Nela Richardson, economista jefe de ADP, en el comunicado. “Los datos de empleo en tiempo casi real de ADP, publicados semanalmente, ofrecerán ahora una imagen aún más clara del mercado laboral en este momento crucial para la economía.”

El 53,5% de los que se incorporaron al mercado laboral en 2024 son jubilados

Los miembros de la Fed se preparan para reducir la tasa de interés en su reunión de política monetaria de esta semana para apuntalar un mercado laboral estadounidense en enfriamiento. Datos del gobierno y del sector privado muestran que los empleadores han reducido las contrataciones en los últimos meses y que la demanda de trabajadores se ha moderado.

Empresas como Amazon.com Inc., General Motors Co. y Applied Materials Inc. anunciaron recientemente planes para despedir personal, aunque los despidos generalizados siguen siendo limitados, según las solicitudes semanales de seguro de desempleo a nivel estatal.

Las cifras de ADP, elaboradas en colaboración con el Stanford Digital Economy Lab, se basan en datos semanales de nóminas de más de 26 millones de empleados del sector privado.

GZ