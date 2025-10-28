Amazon planea reemplazar a 600.000 trabajadores con robots.

Amazon anunció un plan ambicioso basado en el reemplazo de 600.000 trabajadores por robots para realizar operaciones logísticas de la empresa.

La gran empresa comercial puso el foco en el año 2033 para automatizar un 75% de sus labores. Más de medio millón de robots estarán presentes en sus centros logísticos, reduciendo así la presencia humana, según consignó el medio The New York Times.

En ese contexto, el medio aseguró que la medida "supondría un ahorro medio de cerca de 30 centavos de dólar por cada artículo que Amazon recoge, empaqueta y entrega a los clientes”, aunque confían en vender al menos el doble para el año 2033.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

No se trata de algo nuevo, sino que en 2024 los gerentes anunciaron al consejo de la compañía que esperaban que el incluir robots hiciera posible que la empresa pudiera seguir evitando la contratación de trabajadores en Estados Unidos.