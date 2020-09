Amenaza de Trump a la democracia amenaza la economía

Noah Smith

Todavía es posible que las elecciones de noviembre se desarrollen sin problemas y se resuelvan de la misma manera que la mayoría de las elecciones, simplemente contando los votos, asignando electores según las mayorías estatales y dejando que las reglas constitucionales decidan quién ganó. Pero este resultado parece menos probable cada día. Es una pregunta abierta qué efecto tendrían una elección disputada y una crisis constitucional en la economía de Estados Unidos, pero probablemente no será bueno.

El presidente, Donald Trump, cada vez está dando más señales de que no aceptará una elección que no resulte en su propia victoria. Debido a la pandemia de coronavirus, muchos votantes son reacios a ir a los lugares de votación llenos de gente y quieren votar por correo. Los partidarios de Joe Biden parecen ser mucho más propensos a enviar sus votos. Pero Trump ha afirmado (sin evidencia) que los votos por correo son ampliamente fraudulentos. Y ha sugerido que no aceptará un resultado en el que el margen de victoria de Biden llegue por correo.

Hay otras formas en que Trump podría rechazar el veredicto de la democracia. Algunas fuentes sugieren que ha estado discutiendo formas de eludir los resultados de las elecciones estatales y que las legislaturas estatales controladas por los republicanos designen electores que no emitirán sus votos a favor de Biden. Algunos aliados de Trump, como el provocador político Roger Stone, incluso están instando al presidente a declarar la ley marcial, incautar los votos electorales y realizar arrestos generalizados de opositores políticos.

Si Trump se niega a reconocer la legitimidad de los votos por correspondencia o utiliza un tecnicismo del sistema electoral para eludir la voluntad de los votantes, eso representará al menos una cancelación temporal de la democracia estadounidense. El país puede unirse a las filas de Turquía, Hungría y otros Estados cuasi autoritarios que previamente fueron democráticos.

¿Qué efecto tendría esto en la economía?

Mucha investigación muestra que la inestabilidad política está correlacionada con un menor crecimiento económico futuro. Los intentos de golpe de Estado en África subsahariana, por ejemplo, tienden a inhibir el crecimiento en los años siguientes (curiosamente, el efecto es aún peor cuando los golpes fracasan). Los golpes de Estado que derrocan a líderes elegidos democráticamente parecen ser especialmente perjudiciales.

Los mercados de activos han ignorado otras grandes perturbaciones recientes, como el covid-19 y las protestas por la muerte de George Floyd, con una resiliencia notable. Es posible que también se tomen con calma la interrupción de la democracia estadounidense. Una Administración Trump no elegida puede sentir la necesidad de reemplazar la legitimidad democrática perdida con prosperidad económica y la entrega de estímulos. A largo plazo, la mala gestión política podría dar lugar a un fuerte declive económico, como en Venezuela, pero eso podría no ocurrir en años. El crecimiento en Turquía, por ejemplo, continuó durante varios años después de las protestas masivas de 2013 contra el presidente Recep Tayyip Erdogan.

Un impacto económico más grave podría ocurrir si una elección disputada hace caer al país en una espiral de caos y conflicto civil. Las protestas a causa de la muerte de George Floyd en junio fueron probablemente las más grandes en la historia de Estados Unidos. Si un rechazo de Trump al resultado de las elecciones provoca un aumento aún mayor de las manifestaciones, podría conducir a una espiral de violencia, con milicias de izquierda y derecha disparándose en la calle, si no ocurre algo peor. El resultado, si no es una guerra civil, sería un conflicto sectario prolongado similar a los conflictos en Irlanda del Norte.

Tales disturbios ciertamente serían malos para el crecimiento económico. Haría que la política futura sea altamente incierta, ya que la política depende de mantener un control estable de la nación. Se cree que dicha incertidumbre tiene un efecto nocivo sobre la inversión y la producción económica, y algunas mediciones sobre la incertidumbre ya han aumentado a niveles sin precedentes:

El caos urbano, los conflictos violentos y la incertidumbre sobre quién controlará el país en los próximos años crean un entorno empresarial muy malo. En el peor de los casos, las empresas y los inversionistas podrían decidir que EE.UU. es un Estado fallido y que su dinero se mantendrá mejor en otro lugar, al menos hasta que las cosas se calmen. El resultado podría ser una fuga de capitales sin precedentes: dinero que sale de una de las economías más grandes del mundo y abandona la moneda de reserva al mismo tiempo. Eso probablemente significaría una caída del dólar, un aumento de la inflación en EE.UU. y flujos desestabilizadores de dinero caliente hacia Europa, Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur y otras naciones desarrolladas más estables. El bitcoin y el oro probablemente aumentarían, pero otros activos incurrirían en pérdidas catastróficas, lo que se sumaría a la espiral de disturbios.

La fuga de capitales, el éxodo de inversiones y la pérdida del estatus de la moneda de reserva traerían una devastación económica duradera. Es probable que EE.UU. nunca más recuperaría su posición como centro de riqueza y tecnología global. Como cuando Rusia perdió la Guerra Fría y se sumió en el caos en la década de 1990, el colapso sería profundo y prolongado, pero tal vez incluso peor, ya que EE.UU. tiene mucho más que caer.

Ese es el peor de los casos, pero debemos considerarlo. En general, una elección disputada y los disturbios sociales no pueden considerarse como un resultado neto positivo para la economía. Los senadores republicanos, los jueces de la Corte Suprema y otras figuras poderosas deberían pensar mucho sobre los costos potencialmente enormes de permitir que Trump dispute el veredicto del sistema electoral.