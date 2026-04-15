Anthropic podría elevar su valoración a US$800.000 millones

Anthropic PBC ha recibido varias ofertas de inversionistas para una nueva ronda de financiación que podría valorar a la startup de inteligencia artificial en unos US$800.000 millones o más, propuestas a las que el creador de Claude se ha resistido hasta ahora, según personas familiarizadas con el asunto.

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Las ofertas duplicarían con creces la valoración de US$350.000 millones previa a la inversión, que Anthropic asignó a su recaudación de fondos de US$30.000 millones en febrero. Aunque Anthropic no ha descartado captar nuevos fondos en los próximos meses, según una de las fuentes, no está claro si la empresa aceptará las condiciones de los inversionistas o si captará fondos bajo una valoración de US$800.000 millones.

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Anteriormente, este mes, Anthropic completó una oferta pública al mismo valor que la recaudación de fondos de febrero, pero los empleados actuales y anteriores querían conservar más de sus acciones antes de una posible salida a Bolsa en octubre.

Anthropic declinó hacer comentarios.

El interés de los inversionistas resalta el creciente revuelo en torno a una de las startups más destacadas de Silicon Valley. Liderada por el cofundador Dario Amodei, Anthropic ha dominado las noticias tecnológicas recientemente, desde una disputa con el Pentágono sobre cómo el Ejército utiliza su tecnología hasta el lanzamiento la semana pasada de su modelo más reciente de IA, Mythos, que es tan potente para encontrar vulnerabilidades en los softwares que la empresa lo consideró demasiado peligroso para su distribución generalizada.

Aumenta la competencia con OpenAI

Anthropic ha desarrollado una serie de herramientas de IA destinadas a transformar la manera en que las empresas gestionan tareas, desde la codificación hasta la ciberseguridad. Estos productos están teniendo una gran acogida entre una creciente base de clientes empresariales, lo que ha generado un salto en los ingresos y aumentado la competencia con su rival OpenAI.

Los inversores se han mostrado impresionados por el fuerte crecimiento de los ingresos de Anthropic, en particular con clientes empresariales de amplios recursos. Previamente este mes, la startup dijo que había alcanzado los US$30.000 millones en ingresos anuales recurrentes, lo que marca un fuerte aumento desde los US$19.000 millones de apenas unos meses antes.

OpenAI dijo hace aproximadamente dos semanas que actualmente genera US$2.000 millones en ingresos mensuales. La directora financiera, Sarah Friar, había indicado anteriormente que los ingresos anualizados de la compañía superaron los US$20.000 millones en 2025, frente a los aproximadamente US$6.000 millones del año anterior. La compañía cerró recientemente un acuerdo para recaudar US$122.000 millones de los inversionistas bajo una valuación de US$852.000 millones.

Las conversaciones entre Anthropic y los inversionistas están en una fase inicial, y el acuerdo podría no materializarse o los detalles podrían cambiar, dijeron personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas porque la información es privada. Business Insider informó anteriormente algunos detalles de las charlas.