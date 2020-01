Apple logra un nuevo acuerdo con un fabricante de chips de Reino Unido

Mark Gurman

La empresa británica de diseño de chips Imagination Technologies Group Plc informó que había llegado a un nuevo acuerdo de licencia con Apple Inc., lo que reanuda una relación comercial que prácticamente había terminado en los últimos años.

La compañía, que fue vendida en septiembre de 2017 a la firma china Canyon Bridge Capital Partners por 500 millones de libras (US$663 millones), indicó el jueves que “alcanzó un nuevo acuerdo de licencia de varios años en virtud del cual Apple tiene acceso a una gama más amplia de la propiedad intelectual de Imagination a cambio de tarifas de licencia”.

Apple antes solía usar chips gráficos o GPU diseñados por Imagination Technologies en sus iPhones y iPads, pero los reemplazó por sus propios diseños de chips internos a partir del iPhone X en 2017 y del iPad Pro en 2018. La compañía estadounidense, que también usa sus propios procesadores gráficos en el Apple Watch, informó a Imagination Technologies en 2017 que dejaría de utilizar su propiedad intelectual en nuevos productos por dos años.

Cuando Imagination Technologies, entonces una empresa que cotizaba en bolsa, anunció la pérdida de Apple como su mayor cliente, sus acciones se desplomaron. La compañía británica sostuvo en 2018 que era posible que hubiera “incertidumbre material” con respecto al futuro de la compañía si Apple no pagaba regalías en su última generación de iPhones y iPads. No está claro si Apple pagó esas tarifas, pero Imagination indicó que sería “extremadamente difícil para Apple diseñar una GPU que les permita no pagar regalías a Imagination”.

La compañía no especificó el jueves qué propiedad intelectual abarca el último acuerdo, pero la IP de Imagination relacionada con inteligencia artificial y gráficos podría ser clave para futuros dispositivos de Apple. El fabricante de iPhone utiliza una combinación de adquisiciones y acuerdos con proveedores para formar su cartera de patentes y diseños. El año pasado, Apple adquirió la unidad de módem de Intel Corp. para diseñar chips celulares para futuros dispositivos.