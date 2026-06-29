La Bolsa Mexicana reanudó sus operaciones tras una falla que paralizó al mercado durante horas

El Grupo BMV reanudó las operaciones en la principal bolsa de valores de México tras una interrupción de varias horas, la más importante registrada en los últimos años.

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), como se conoce formalmente, reanudó la actividad a las 9:55 a.m. en Ciudad de México. Antes de la apertura de los mercados este lunes, informó mediante un comunicado la suspensión de las operaciones en los mercados de acciones, metales y renta fija, entre otros. Posteriormente explicó que el incidente fue provocado por información duplicada en la base de datos.

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“Esta no es la primera dificultad técnica que enfrenta la bolsa, pero resulta extraño que haya tardado tanto en resolverla”, afirmó Rodolfo Ramos, analista de Bradesco BBI.

La suspensión representa un contratiempo para la BMV, que administra la segunda mayor bolsa de valores de América Latina, solo por detrás de la brasileña B3. Durante el primer trimestre, el volumen promedio diario negociado en acciones alcanzó los 17.300 millones de pesos (US$988 millones), un incremento de 19% respecto al mismo período del año anterior.

Biva, la segunda bolsa de valores de México, informó en una publicación en X que operaba con total normalidad y al 100%. “Reiteramos a las casas de bolsa, emisoras e inversionistas que existe plena continuidad de mercado”.

En 2023, la BMV también sufrió una interrupción generalizada de operaciones, cuando la negociación fue suspendida en varias ocasiones debido a un problema con la información del mercado.