Brasil mantiene tasa de interés cerca de su nivel más alto en dos décadas

Brasil mantuvo el miércoles su tasa de interés clave sin cambios, en su nivel más alto en casi dos décadas, lo que subraya la determinación del banco central de sostener una postura firme frente a la inflación persistente.

Los miembros de la junta, liderados por Gabriel Galipolo, mantuvieron la tasa Selic de referencia en el 15% por tercera reunión consecutiva, tal como previeron todos los economistas encuestados por Bloomberg. Los responsables de política monetaria habían elevado anteriormente los costos de los préstamos en 4,5 puntos porcentuales entre septiembre del año pasado y junio.

El banco central está logrando avances graduales en el control de los precios en la mayor economía de América Latina, aunque se prevé que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 3% hasta 2028. Los niveles récord de desempleo y la creciente preocupación por la inestabilidad de las finanzas públicas brasileñas ensombrecen las perspectivas, lo que obliga a las autoridades a mantenerse cautelosas.

La decisión refleja “la combinación de una postura prudente ante un entorno externo aún incierto y la evaluación de que los efectos retardados de la política monetaria todavía se están desarrollando”, escribió Mario Mesquita, economista jefe de Itaú Unibanco Holding SA, en una nota de investigación previa a la reunión.

Las altas tasas de interés están frenando la actividad económica y fortaleciendo la moneda brasileña, el real. Los precios al consumo también se han moderado en las últimas semanas, y los brasileños han visto disminuir los precios de los alimentos.

Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva está incrementando el gasto social de cara a las elecciones generales del próximo año. A pesar de las promesas del gobierno de mantener un superávit fiscal primario —que excluye los pagos de intereses—, el aumento del gasto preocupa a los inversores sobre la trayectoria y la sostenibilidad de la deuda pública.

